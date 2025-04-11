科學館新展覽介紹香港工業　涵蓋日常生活創新設計

香港科學館推出新展覽「創．造未來——香港工業新時代」，透過50多組展品，展示本地科研人員和工業家在不同領域推陳出新，運用前沿技術解決現實世界中的問題，以及提升生產效率和產品質量。展覽不僅介紹本地工業的現況，還探討未來的工業前景，揭示香港新型工業化如何為長遠發展鋪路，並推動社會進步與經濟發展。展期至7月2日。

展覽由5個展區組成，包括「產業基石」、「研與發」、「智能製造」、「工業4.0」和「2030願景」。展覽透過互動展品和實物與模型展示，介紹涵蓋日常生活中的衣、食、住、行的創新設計，並聚焦本地團隊如何將生命健康科技、人工智能與數據科學，以及先進製造與新能源科技3大優勢產業的科研成果轉化落地，實現香港新型工業化。

其中，零耗能被動式輻射製冷材料的互動裝置，利用注射成型技術批量生產塑膠製品的注塑機，和可於1小時30分鐘內同時檢測逾40種呼吸道病原體的自動多重診斷系統。另外，觀眾亦可以透過智能馬桶及廚餘再生俠的互動展品，了解馬桶如何能協助腸道檢測及社區如何更有效地處理廚餘。而近年電動車愈來愈多，有展品會展示電動車無線充電技術。

「創．造未來—香港工業新時代」展覽獲創新科技署創新及科技基金一般支援計劃撥款資助，展期由今日(11日)起至今年7月2日舉行，科學館常設展覽參觀人士不額外收費。展覽將於下月1日至7月1日期間每逢星期六、日及公眾假期設有導賞，市民可即場免費參加。此外，香港科學館亦將舉辦一系列活動，包括館外導賞、展品示範活動、工作坊、實驗班和科學講座，費用全免。