鼓勵港澳台及外籍人士消費　廣州提供舊換新補貼

廣東省廣州市商務局上周六（12日）公布，港澳台和外籍人士憑有效身份證件可在廣州享受汽車、家電、電腦通訊及消費電子產品、電動單車、家裝廚衞等品類以舊換新補貼，活動持續至今年12月31日。申請人需擁有內地手機號碼，用於接收驗證碼和領取補貼資格。

補貼涉及雪櫃、洗衣機、電視等12類家電。個人消費者購買產品，最多補貼產品最終銷售價格的20%。每位消費者每類產品可補貼1件（空調產品最多可補貼3件），每件補貼不超過2,000元（人民幣，下同，約2,150港元）。可獲補貼電腦通訊及消費電子產品包括手機、平板、智能手錶（手環），個人消費者購每人每類可補貼1件，單件售價不超過6,000元（約6,450港元），補貼比例為減去生產、流通環節及流動網絡營運商所有優惠後最終銷售價格的15%，每件補貼最高不超過500元（約538港元）。

個人消費者通過實名認證領取補貼資格後，即可到參與活動的企業或電商平台消費。每人累計最高補貼限額10,000元（約10,7600港元）。