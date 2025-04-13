美擬建深海金屬戰略儲備　對抗華主導稀土供應鏈

英國傳媒上周六（12日）報道，美國特朗普政府正在起草行政命令，允許大量囤積太平洋海底發現的金屬並納入戰略儲備，以對抗中國在電池礦物和稀土供應鏈中的主導地位。

報道指，這些金屬是在海底高壓作用下經過數百萬年形成的，含有用於電池、電線或彈藥的鎳、鈷、銅和錳，以及微量稀土礦物，可以加入現有的美國聯邦原油和金屬戰略儲備。知情人士表示，儲備計劃被視為美國政府推動加快深海採礦申請速度的其中一環，以及建立陸上處理深海金屬加工能力。計劃將令美國領土有大量準備就緒的深海金屬，可供將來使用，以防與中國發生衝突時金屬和稀土進口受限制。

美國正在尋求實現關鍵礦產自給自足，特朗普政府尋求與烏克蘭達成礦產協議，又威脅奪取格陵蘭島，讓加拿大成為第51個州，還宣布增加國內產量的措施。曾在首屆特朗普政府擔任美國國家安全顧問幕僚長的格雷（Alezander Gray）表示，隨着中國日益把深海海底視為與美國進行經濟和軍事競爭的前線，白宮重點關注深海採礦是有道理的。

惟英媒指出，美國基本上沒有參與有關海底採礦的國際談判，亦未批准為海底採礦活動建立法律框架的1982年《聯合國海洋法公約》。