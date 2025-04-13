美增關稅　政府指密切留意中小企狀況　令回流中概股在港上市

美國大幅徵收關稅，港府早前亦表明香港難以避免受到影響，而商界亦要求政府推出針對性的支援措施。財金官員指政府一直密切留意本港各行各業的經營情況，特別是其中的中小企，又指示證監會和港交所做好準備，若在海外上市的中概股希望回流，必需讓香港成為它們首選的上市地。

財金官員今日(13日)在網誌中指出，自美國公布向全球貿易夥伴施加所謂「對等關稅」後，國際金融市場出現大幅波動，而上周開始至今，港匯持續偏強，港元兌美元仍處於強方水平，顯示資金仍留在本港市場。他又認為在前景不明朗的情況下，香港市場顯得更加穩定和具吸引力，只要齊心合力辦好自己的事，香港必能在這個變局中，以更有利的條件開創新局面。

在中小企支援方面，該官員指政府一直密切留意本港各行各業的經營情況，特別是其中的中小企，而金管局近日聯同銀行業推出了針對個別行業的進一步支持措施，以協助更多中小企獲取銀行融資和升級轉型。其中「中小企融資專責小組」的參與銀行，在貸款組合中預留予中小企的專項資金，目前已增加至超過3,900億港元；出口信用保險局亦已推出3項支援中小企的措施，預計可惠及約2,700個保戶，當中包括約1,200個「小營業額保單」保戶。

該官員指政府將加速吸引境外資金、人才及企業來香港發展，最近很多國際大型金融機構和其他地區的耐心資本，對香港市場愈加重視，並深入探討如何增加在本港市場的參與，也有不少海外的科研人員和學者正積極考慮轉到香港繼續做研究和工作。

針對全球最新變化，該官員已指示證監會和港交所做好準備，若在海外上市的中概股希望回流，必需讓香港成為它們首選的上市地，而港交所亦會加緊做好在東盟和中東市場的聯繫和推廣工作，吸引更多當地優質企業來港上市，同時匯聚更多國際資金到港，進一步提升香港國際金融中心的實力和地位。