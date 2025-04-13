5.1不遊行　工會：要用更有效方式與政府爭取勞工權益

5.1勞動節將至，有工會就勞工關注的議題提出6大訴求。該工會將舉辦研討會及邀請官員探訪勞工等活動。對於近日有媒體引述工會人士表示，「聽聞」今年兩大勞工團體不打算舉辦勞動節遊行，該工會認為現時需要採取「更有效」方式與政府溝通。

身兼工會副理事長的議員黃國表示，6大訴求包括持續優化強積金制度、立法保障平台工作者權益、監察輸入人才和外勞計劃、立法規管建造業安全、加強培訓本地人才及促請政府取消外判。

他指工會將會舉辦一系列有關研討會及記者會，認為新時代既要提出問題，亦要提出具體嘅意見和建議，凝聚社會共識，而一系列活動的主題是「勞工——香港經濟的基石」，有期望向政府提出切實可行的政策建議，推動勞工權益保障和產業升級。其他活動包括﻿邀請官員探訪勞工、勞動節酒會、邀請勞動模範訪港交流，以及行業模範之星評選活動，但不包括勞動節遊行。

工會會長、議員吳秋北在2月被問及會否復辦勞動節遊行時曾表示：「我們從來沒有放棄任何好的手段，所以沒有所謂的復不復辦，總之手段是對的、是好的，我們都會去嘗試。」但日前有媒體引述工會人士表示，「聽聞」兩大勞工團體未有計劃今年舉辦勞動節遊行。

再次被問及會否舉辦遊行，吳秋北認為需要採取更有效渠道向政府溝通。他認為工會的勞動節活動內容豐富，既有政策宣言亦有各種大家關注的研討會，認為要整體來看如何在社會弘揚勞動精神、推動保障勞工權益。他說和政府爭取各種權益時，要有暢通的渠道、有效的溝通、有力的推進，現時正在與政府加強這方面的溝通。