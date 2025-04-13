巡酒吧打擊水煙　當局發4告票擬檢控經營者

政府持續打擊吸食水煙活動，​衞生署控煙酒辦昨晚(12日)派員到旺角進行代號「菸滅」的行動，控煙酒辦人員，包括便裝人員到旺角一間酒吧巡查和執法，向非法吸食水煙的人士發出共4張定額罰款通知書。而去年共採取162次吸食水煙的行動、發出162張定額罰款通知書，及向違反其他相關罪行的店員及酒吧／食肆負責人發出89張傳票。

吸食一小時水煙的煙霧吸入量，可達一根傳統捲煙的100至200倍。同時，共用水煙器具會增加水煙使用者感染結核病等傳染病的風險。當局指，調查仍在進行，控煙酒辦會考慮向涉嫌協助及教唆吸煙罪行的酒吧經營者提出檢控，亦會將個案轉介酒牌局，以作適當跟進。

《吸煙(公眾衞生)條例》禁止任何人於法定禁煙區（例如酒吧或食肆的室內區域）作出吸煙行為。任何人於法定禁煙區作出吸煙行為即屬違法，可被處定額罰款1,500港元。另外，如有出售任何吸煙產品（包括水煙），不論是在酒吧或其他處所，須遵守《條例》對推廣和銷售吸煙產品的限制。違例者一經簡易程序定罪，最高可被罰款5萬元。《條例》亦授權法定禁煙區的管理人可要求違例吸煙者停止有關的吸煙行為；如違例者不合作，可要求警方協助。而按《刑事訴訟程序條例》，任何人協助、教唆、慫使或促致另一人犯任何罪行，即屬就同一罪行有罪。

控煙酒辦主任封螢表示，衞生署會繼續密切監察及嚴厲執法，以打擊非法吸食水煙活動。去年控煙酒辦共採取162次針對在禁煙區非法吸食水煙的行動、向違例吸煙者發出162張定額罰款通知書，及向違反其他相關罪行的店員及酒吧／食肆負責人發出89張傳票。

封提醒市民，水煙是吸煙產品，它所用的助燃物（如煤炭）在燃燒時會產生一氧化碳。曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。