國際創科展開鑼　AI模型HKGAI V1亮相　展示融入港人日常

香港國際創新科技展今日(13日)開鑼，展覽有來向澳洲、阿聯酋、盧森堡等17個國家，合共約500個展商參與，展出科技方案及產品，包括無人機、電動空中汽車、識別深偽的技術等。由InnoHK創新香港研發平台資助的香港生成式人工智能研發中心的全新大模型HKGAI V1正式登場，以「香港市民的好陪伴」為核心定位，系統性地展示了人工智能如何深度融入香港市民的日常生活，加強香港的智慧城市建設。

HKGAI在展會現場精心搭建了主屏展示區和多個互動體驗區，展會主屏滾動播放的主題影片「HKGAI V1的一天」，以生動的畫面和貼近生活的場景，展現了HKGAI V1如何貫穿市民生活的每一個環節。從清晨的交通規劃，到辦公中的效率提升；從法律諮詢，到健康關懷；再到賽馬場、加密貨幣市場等的分析預測，充分展現了HKGAI V1在出行、辦公、法律、健康、娛樂等多方面為市民提供的貼心陪伴，讓觀眾直觀地感受到人工智能為生活帶來的便捷與智慧。

HKGAI V1構建香港最大規模本土知識庫，整合政府公開數據、地方文化典籍及行業術語庫等結構化資訊，為模型提供了豐富的本地化知識基礎。研發團隊指，未來將進一步擴展多模態能力，計劃接入實時交通、醫療等公共服務數據，深化 AI 與城市治理的融合，HKGAI V1更可成為市民生活中的智能助手。