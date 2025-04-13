極端天氣引發雷暴哮喘　過百患者求醫

重慶中心城區上周五（11日）遭遇強雷暴天氣，不少市民突然出現劇烈咳嗽及氣喘症狀，當地多間醫院更接診上百名雷暴哮喘患者。有醫生表示，有過哮喘、鼻炎及濕疹病史患者，更易出現「雷暴哮喘」。

由上周五凌晨直至清晨6時，重慶醫科大學附屬第一醫院3個院區在短短數小時內一共接診310名雷暴哮喘患者。急診醫學科副主任趙林提醒，多地近期迎來強對流天氣，如在雷雨中或雷雨後出現咳嗽、胸悶及氣喘等症狀，應立即前往醫院就診。

重慶市沙壩區陸軍軍醫大學西南醫院急診科主任醫生劉涵教授稱，由上周五凌晨至早上8時，該院亦收治百多宗因雷暴氣象因素而誘發急性呼吸道症狀患者，其中重症患者佔約15%，創下院方單日雷暴相關呼吸系統急症接診量新高。

談及雷暴哮喘形成原因時，趙林解釋，雷暴來臨前，冷空氣及大風往往將花粉及霉菌顆粒帶入雲層，雲層中水分及閃電令花粉顆粒和霉菌顆粒爆裂，釋出更小微粒，一旦進入人類呼吸道，有可能引發雷暴哮喘。

浙江大學醫學院附屬兒童醫院微信公眾號上周四（10日）亦提醒，不少孩子在雷暴過後往往出現哮喘發作，浙大兒院門診已接診多宗類似病例。趙林建議，雷暴發生時應盡量關好門窗，待在室內，減少花粉暴露，雷暴哮喘易感人群也可使用抗過敏藥物，預防過敏性哮喘。