大埔天后誕逾8000人巡遊 加入機械狗及飄色表演

大埔舉行天后寶誕巡遊，今年加入由5隻人工智能機械狗組成的「科技醒獅隊」。

為慶祝乙巳年天后寶誕，大埔舊墟天后宮社區活動管理委員會今日(13日）主辦「乙巳年大埔恭祝天后寶誕祈福巡遊」，吸引逾8,000名市民及遊客參與。活動結合傳統民俗與創新科技，超過40支巡遊隊伍帶來舞龍舞獅、飄色表演及鑼鼓舞蹈等精彩演出，更首次加入人工智能機械狗隊伍，為百年傳統注入現代活力。

是次活動於上午9時，由資深道長主持的祈福法會揭開序幕，祈求社區平安。下午1時，起步儀式在天后宮風水廣場舉行，主禮嘉賓包括政府官員、議員及鄉紳代表等。隨後巡遊隊伍途經大埔舊墟主要街道，沿途表演吸引大批市民駐足觀賞，而執法部門亦封閉多條道路配合巡遊，現場沿途有不少人在場圍觀，場面熱鬧。

今年活動加入新元素，由5隻人工智能機械狗組成的「科技醒獅隊」成為亮點。這些機械狗身披傳統獅頭造型，配合電子鑼鼓節奏，精準完成搖頭擺尾、跳躍等動作，甚至能做出傳統舞獅的「採青」動作，吸引大批觀眾欣賞。主辦單位表示，這項創新表演邀請香港機械人學院合作設計動作，既保留傳統精髓又展現科技魅力。

大埔舊墟天后宮社區活動管理委員會主席李國輝指，大埔恭祝天后寶誕祈福巡遊是大埔重要的傳統活動，今年加入科技元素，是希望讓活動能更創新，同時保留原有文化精髓。