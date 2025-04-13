沙塵襲港天色灰濛　市民如常外出運動　未感受到變化

沙塵暴襲港下，本港今日(13日)黃昏的空氣污染嚴重。不論沙田或是東涌，天空都變得灰濛濛，遠處的景色都難以清晰看見。不過，部分市民坦言未感受到空氣污染的情況，只覺得天色較灰暗，但亦有市民稱若天氣、空氣再轉差，會考慮減少外出或戴口罩外出。

東網記者今午分別在東涌及沙田城門河一帶視察，發現藍天消失了，只見白濛濛一片。市民如常出外，但亦有人戴上口罩，或許與污染有關。城門河畔亦繼續不少人跑步，似乎未受空氣污染打擾。東涌的空氣情況亦相似，港鐵站外依然有不少人聚集。

東涌街坊樂小姐表示，今日風勢明顯較大、天色亦較早兩日「濛濛地」，但未感到空氣質素轉差，而身體亦無不適。她雖然戴上戴上口罩，但稱與空氣污染無關，純粹預防傳染病。不過，樂提到近日天氣反覆，早上天寒，下午則炎熱，反差很大，擔心會容易病。

90多歲、四處散步的容伯伯指，沒有特別留意天氣報告，若天氣、空氣再轉差，會考慮戴口罩外出，但稱不擔心空氣污染的情況，「有乜嘢咪返去(回家)囉」。陳先生亦指，一旦空氣再轉差，會考慮減少外出，「可以唔出就唔出」，但不會戴口罩，擔心影響呼吸。