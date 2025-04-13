「赤馬紅羊」加「下元九運」　近200年一遇大變局

2026、2027年將迎來60年一遇的「赤馬紅羊劫」，再加上行「火運」的下元九運，是非常「火炎土燥」的年份，「火上加火」。玄學家唐碧霞向《功夫茶》表示，即將來臨的丙午、丁巳年，正西方位是「三碧是非星」，代表英國、美國、歐美方面「三碧是非星」，意味着將出現戰爭兵災等麻煩事；預計兩岸關係亦將愈趨緊張。而就個人而言，屬豬、屬鼠、屬雞及屬猴，且在冬天出生者，在這兩個「火大」年份，反而可收互補之效。

唐碧霞根據北宋道士張繼先觀察，指每逢丙午或丁未年常有天災人禍，南宋柴望更著《丙丁龜鑑》，記錄自秦朝起的1,260年間，這兩個年份共發生21次災變。在中國術數中，60年為一個甲子，丙午與丁未年分別為火馬與火羊之年，火旺土燥，災異頻仍。以1906年丙午年的「丙午風災」為例，曾造成6位數人命傷亡；而「靖康之難」也發生於丁未年。近代則有1907年黃岡起義，1908年光緒帝與慈禧太后相繼駕崩等事件。

唐續指，從陰陽五行看，丙午、丁未年火土過旺，社會包容度降低，人心躁動，天災如旱災、火山爆發、森林大火或爆炸等亦易發生。而風水學中的「三元九運」則指出，地運每20年轉換一次，一個完整循環為180年。香港2024至2043年正行「火運」中的九運，與赤馬紅羊劫碰頭，形成「火上加火」的格局。未來20年火勢強、水勢弱，可能導致水資源短缺、海洋污染、旱災等問題加劇。

唐碧霞強調，「赤馬紅羊劫」與「下元九運」就是180年一遇，極為罕見。環球政經層面將面臨重大挑戰，美國近期大幅加關稅，或為開端。國際局勢與地緣政治將變得緊張，香港作為外向型經濟體也難置身事外，美國加息減息均會影響本地資產與經濟。

她又預測兩岸三地關係將更趨緊張，經濟方面，赤馬紅羊年除災難外，亦代表社會與經濟動盪。她建議港人應先保守為上，投資或置業可待2027年後，樓價或有小幅回升，現階段應以「現金為王」。

唐碧霞又指2026年「一白桃花星」飛臨中宮，西北為「二黑病符星」，正西為「三碧是非星」，需留意英、美、歐洲地區爭拗與戰爭風險，南方地區亦將面對困難。2026年農曆4、5、9、11月，及2027年農曆3、6、9、12月為高風險月份，正西、正南、正北方位均需特別留意。

至於外界傳聞日本將發生大地震，唐碧霞表示須視今年情況而定，因今年「二黑病符入中宮」，象徵疾病與災變將從中心擴散至各地。東北方為「五黃災位」，對北海道、加拿大、南北韓等地構成威脅。日本東北及北部亦需警惕，尤其農曆5月與8月災情或更嚴重。全球而言，農曆4月與7月亦需多加防備。

唐碧霞進一步指出，「赤馬紅羊劫」中的馬與羊，正為犯太歲生肖。屬馬、羊且於夏天出生者，因八字火土重，健康宜多留心，尤其眼睛、心臟、血管等問題。而冬天出生、或八字金水多的屬豬、鼠、雞、猴者，則因火年帶旺運勢，反可行好運。

而赤馬紅羊劫亦如同經濟周期，有高有低，香港曾經歷多次樓市與股市低谷後回升，故市民無需恐慌。唐建議，2026、2027年宜觀望為主，待經濟在2028至2031年逐步回穩後再作投資部署，雖然未必能回復至2024、2025年的高點，但將有四至五年緩慢增長的時機。