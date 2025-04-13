女子輸清貴利還部分借款　「大耳窿」扣證件被捕檢40萬元籌碼

澳門一名女子借貴利輸清後償還部分款項後遭「大耳窿」扣押證件，雙方因此發生爭執，事主遂向賭場保安求助報案。當地執法部門今日(13日)表示，接報後拘捕一名男子，並從其身上搜出40萬港元籌碼及2部電話，事主賭博期間被抽取約3.5萬港元利息。涉案男子被控「為賭博的不法借貸」罪，移送檢察院處理，當局相信另有至少一人在逃。

被捕男子姓李，36歲，內地居民，報稱無業。案情指，女事主本月4日向涉案男子借款5萬港元籌碼，條件為每局最高投注1萬港元籌碼，根據投注額每局勝出將抽取500至2,000港元作為利息，同時扣押旅遊證件。事主同意後在涉案男子及其同夥陪同下賭博，並在約5小時後輸清借款，期間合共被抽取約3.5萬港元利息。

三人隨後前往女事主租住的酒店房間，在償還1.5萬港元後，其中兩名疑犯離開房間，但未有歸還扣押證件。直至上周日(6日)，事主與涉案男子會面並要求歸還證件，但被對方以未還清款項為由拒絕，事主遂在保安協助下於上周一(7日)凌晨報案。調查期間，涉案男子拒絕合作被捕，執法人員並在其身上搜出40萬港元籌碼及2部電話。