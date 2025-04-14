旺角的哥途人路權問題爆街頭戰　雙雙被捕

昨日(13日)網上瘋傳3段影片，可見兩名男子在的士旁打鬥，期間2人粗口横飛，扭打一團，拳打腳踢，惹來大批途人駐足觀看，亦有人上前勸阻。

第一段影片，可見一輛的士停泊在旺角山東街與通菜街交界，一名黃衫漢與一名穿黑衣的哥在的士旁爭執，期間一名戴耳機的外籍漢上前勸止，分隔兩人，惟不久的哥一記右勾拳拉開戰幔，黃衫漢亦不甘示弱，將的哥推到欄杆。其後，外籍漢將黃衫漢拉開，的哥質問黃衫漢「你做咩打我塊鏡呀？」，之後的哥拾回地上物件，黃衫漢再度上前與的哥纏鬥倒地，有途人見狀指「報警先，幫手攔一攔！」，兩人再度分開，黃衫漢要求途人幫忙報案，並指：「我都唔知發生咩事？我X你老X，佢撞到我。」，的哥其後將的士駛往的士站，避免阻礙交通，黃衫漢追上繼續與司機理論。

其後兩段影片可見黃衫漢以粗言穢語指罵的哥，並出手推撞對方，的哥亦指喝黃衫漢「你依家唔好恰我！」，並向途人解釋未有以的士撞向黃衫漢。其後的哥倒在地上，黃衫漢以左腳連踢兩腳，的哥其後站起揮拳反擊，之後雙方亦發生多次推撞及拉扯。

執法部門同日晚上10時許接報，指一輛的士在上址撞到一名男途人，警員到場調查，發現一名的士司機與途人爭執動武，遂以涉嫌「在公眾地方打鬥」拘捕2人。據悉，事發時，黃衫漢正橫過馬路，懷疑與一輛駛至的士因道路使用權問題起爭執，黃衫漢其後揮拳擊毀的士倒後鏡洩忿，最終雙方發生衝突。