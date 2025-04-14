Coldplay啟德Show再爆「走後門」醜聞　3男子涉串謀詐騙被捕

英國殿堂級搖滾樂隊Coldplay相隔16年後重返香港，分別於4月8日、9日、11日及12日在啟德體育園舉行4場演出，共吸引約20萬名來自海外、內地及香港的觀眾共聚一堂。演唱會已圓滿舉行。不過，前晚(12日)尾場演出時，再揭有工作人員帶人「走後門」。執法部門到場調查，以涉嫌串謀詐騙拘捕3名男子。據悉，事件涉在場館工作人員打開緊急出口，予其兩名友人進場。

啟德體育園回應時表示，十分重視園區保安，所有參加活動的觀眾必須按照入場要求和持有有效門票方可入埸。園方設有有效的監察制度，如有發現有懷疑違規個案，會立即將個案轉交執法部門跟進。園方會繼續與執法部門保持緊密溝通，園方亦提醒所有工作人員有關安排，不可以身試法，如發現任何懷疑違規情況，定必嚴正處理和跟進，包括轉交執法部門調查。

無獨有偶，啟德體育園舉辦開幕禮時，一度出現「黃牛票」，更有人在體育園外以每位最少千港元報酬兜搭，帶人「走後門」入場，期間毋須安檢和驗票，持違禁品如長傘及專業相機也能順利進場。