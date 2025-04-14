新地ICC獲LEED 5.0鉑金認證　亞洲首幢及全球評分最高

由新鴻基地產發展有限公司發展的環球貿易廣場(ICC)，榮獲美國綠色建築委員會(USGBC)頒發「領先能源與環境設計先鋒(LEED)5.0版(既有建築︰營運與維護)」鉑金級認證，屬全亞洲首幢建築物，且以91分取得最高級別認證，是目前全球7個獲得認證的國際級既有建築中取得最高評分的項目。

新鴻基地產代理執行董事盧經緯表示，ICC作為香港的國際商貿金融核心，新地多年來以前瞻性思維為物業創造價值。現今大型和跨國企業均十分重視可持續發展，今次ICC在最新的LEED 5.0版中率先於亞洲區取得最高榮譽，凸顯ICC在綠色建築上的優勢，充分配合國際級租戶對可持續發展的理念和要求，進一步鞏固ICC的領先地位。

毗鄰ICC、位於高鐵西九龍總站上蓋的International Gateway Centre(IGC)，早前已獲得LEED 4.1版建築設計與施工鉑金級認證。IGC將於明年入伙，將與ICC和新地在區內的其他發展產生聯動效益，成為大灣區內獨特的商業、文化、藝術、零售、娛樂和交通樞紐。