斥資300萬入手排水機械人　元朗防洪壩計劃要等多5年

元朗防洪壩計劃是渠務署首次在港採用亞洲第一的超級排洪泵。(陳德賢攝)

為應對今年雨季，渠務署引入4部高性能排水機械人，成本為300萬港元以下。當中「龍吸水」每小時排水量最高達800立方米，可連續8小時工作。此外，為改善元朗明渠臭味及元朗區水浸風險的問題，渠務署於2023年5月起展開全港首個防洪壩工程，元朗防洪壩計劃預計分階段於2030年完成，工程預算費用為46.4億港元，完工後防洪壩能有效抵禦「200年一遇」的暴雨。

渠務署署長莫永昌今日(14日)表示，購入4部排水機械人有其必要，未來能加強渠務署應急能力，當渠務署收到天文台預警後，首先會派緊急應變隊伍出動，而若水位升到100毫米或以上，便需採取行動，考慮出動排水機械人，他強調今年雨季會視乎水浸情況而出動，能學習「點樣分工排優次」，累積使用排水機械人的經驗。而目前署方已有約20位人員受訓使用排水機械人，3月至今亦有進行演習。

至於元朗防洪壩計劃方面，渠務署總工程師/工程管理何家儀表示，近年超強颱風和極端天氣愈趨頻繁，加上后海灣海水倒灌及極端暴雨狀況，元朗市中心地區的水浸風險將會明顯增高；加上部分工商業及住宅樓宇錯誤將污水管接駁到兩水排放系統內，元朗明渠水質受污染，產生氣味問題，有需要建設防洪壩及進行明渠活化工程。

該防洪壩的特點之一，是渠務署首次在港採用亞洲第一的超級排洪泵，排水量達每秒50立方米，總高度約13米，防洪壩將具備6台超級排洪泵，即總流量達每秒300立方米，相等於可以每分鐘抽乾7個奧林匹克標準游泳池的水量。