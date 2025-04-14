日栃木縣72人食飯盒中毒1人歿　防護中心籲外遊注意衞生

日本栃木縣近日有72人進食當地一間餐飲機構提供的飯盒後食物中毒，其中1人死亡。由於日本是鄰近香港的熱門旅遊地點之一，而今年諾如病毒在當地的活躍程度較過去5年同期為高，香港衞生署衞生防護中心今日(14日)提醒市民，外遊時應提高警覺，時刻注意個人、環境及食物衞生，以減低食物中毒的風險。

根據日本當局公布的資料，該批人士於上周三(9日)進食栃木縣南部一間餐飲機構提供的飯盒後出現腹瀉、發燒及嘔吐等食物中毒症狀，其中1人死亡，但死因尚待確定。有關當局的調查發現，患者及餐飲機構工作人員的糞便樣本帶有諾如病毒。

防護中心續指，諾如病毒具高度傳染性，受影響人士即使接觸小量諾如病毒，亦有機會受感染。諾如病毒的症狀包括惡心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒及不適。大部分患者一般會自行痊愈，症狀通常在1至3天內有所改善。

諾如病毒可透過進食受污染的食物、接觸受感染人士的嘔吐物或排泄物，及接觸受污染的物件等不同途徑傳播，有機會導致大規模爆發。由於酒精未能有效殺死諾如病毒，酒精搓手液並不能代替使用梘液和清水潔手。