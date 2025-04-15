天文台今錄最高33°C　有記錄以來4月份第二高溫

天文台今午(14日)發出今年首個酷熱天氣警告，今日錄得最高氣溫為攝氏33度，為今年以來的最高紀錄，是有記錄以來4月份的第二高，亦是年內最早出現的酷熱天氣日子，在下午1時45分。天文台預測明早(16日)市區最低氣溫約攝氏22度，新界再低兩三度。日間炎熱，最高氣溫約攝氏29度，吹和緩偏東風。

天文台今晚發出《天氣隨筆》提到，乾燥的大陸氣流今日繼續影響廣東及沿岸地區。由於陽光普照、風勢較弱及天氣乾燥，日間氣溫容易上升。風勢較弱下亦不利懸浮粒子擴散，部分地區的能見度仍然較低，今早赤鱲角的能見度在6至7公里左右，但在下午已逐漸上升至10公里以上。而根據環保署數據，今日在各區錄得的可吸入懸浮粒子PM10比昨日略為下降，雖然數值仍有波動，但大部分時間已下降至200微克/立方米以下水平。

從今早的衛星圖像可見，南海東北部有一個氣溶膠光學厚度數值較高的區域。氣溶膠光學厚度表示懸浮粒子或大氣水汽濃度，數值較高的區域能見度會較低。同時，參考世界氣象組織的沙塵預報區域專業預報中心網站的預報，不同沙塵天氣電腦預報模式對未來一兩日廣東沿岸地區的塵粒濃度下降速度仍有分歧。

沙塵天氣的情況會逐漸緩解，但南海東北部氣溶膠濃度較高的氣團會在未來一兩日於東至東南氣流的影響下靠近廣東沿岸，同時懸浮粒子亦會繼續沉降及稀釋，因此緩解速度及能見度情況仍需視乎本地風力及大氣擴散條件。