2025/26學年教科書平均加價2.9%　有化學書升幅達13%

教育局昨日(23日)更新《適用書目表》，公布新學年教科書價格。教育局表示，2025/26學年《適用書目表》上印刷及電子課本的平均價格較2024/25學年上升約2.9%，其中印刷課本價格較本學年上升2.91%，電子課本上升2.83%，兩者升幅較本學年微跌不足1個百分點，其中有高中化學科教科書全套售價升幅更達13%，由2829.3港元增至3198.5港元。而凍價或降價的課本則佔整體課本數目約25%。

而人文科及科學科將在下學年起在小一及小四推行，部分教科書則開始減價，尊科數碼教育服務有限公司出版的《小學科學探索》，初小及高小的價格均由386港元，減至118港元；人文科方面，現代教育研究社有限公司出版的《現代小學人文》亦有減價，高小課本由276港元減至190港元，初小課本由236港元減至186港元。

教育局指，一直呼籲課本出版社履行企業社會責任，在課本定價時盡量考慮當前的經濟情況，保持克制，以減輕家長的經濟負擔，政府亦通過「學校書簿津貼計劃」和「綜合社會保障援助計劃」，持續為有經濟需要的學生提供經濟援助，亦鼓勵學校除了使用課本進行教學外，亦可多善用教育局提供的免費學與教資源，以及發展校本學與教資源推動學生自主學習，提升學習效能。