118萬劑復必泰過期銷毀　議員：捐贈疫苗好過浪費　

政府銷毀118萬劑過期復必泰二價疫苗，有市民向《東呼即應》表示，新冠疫情已經緩和，目前無必要接種疫苗，炮轟政府浪費納稅人金錢。有議員稱，科興疫苗棄置率僅3.1%，復必泰二價疫苗棄置率高達六成二，足證政府採購過多，捐贈至其他地區好過銷毀浪費。另外，上月全港只有約5,000人接種新冠疫苗，議員認為政府應盡量了解市民打針意願，吸取經驗以降低銷毀疫苗的數量。

市民對政府棄置118萬劑過期復必泰疫苗感到無奈，易先生表示，新冠疫情已經過去，所以沒有接種疫苗，沒必要浪費這些錢；黃小姐認為，疫苗過期就要扔，但可以做得好點，政府應把數量預算得好一點，不用那麼浪費，因為這是納稅人的錢來。伍先生則稱，疫苗有使用期限沒有辦法，除非可以延長期限或捐給其他國家，不過其他國家也沒有疫情，而藥廠亦不會退貨。

根據政府資料顯示，本港用於推行新冠疫苗接種計劃的開支，於2023至2024年度花費2.3億港元、2024至2025年度(截至1月31日)則此花了1.24億港元。接種疫苗數字方面，2023年有約58.6萬劑、2024年有約22.2萬劑疫苗。議員陳凱欣表示，復必泰二價疫苗的採購量棄置率達到62.1%，覺得這個數字相當不理想，她指尤其近期從財政預算案開始不停聽到，因公帑要用得其所，庫房亦有很大壓力，所以應該要善用每一分每一毫公帑。

她反問，正如當局常說可能有人濫用公營醫療服務，但政府自己用公帑又如何呢，她對當局提交給立法會財務委員會特別會議的答覆，覺得不理想。事實上，科興疫苗的總採購量和它的棄置率相比只是3.1%，但復必泰二價疫苗是62.1%，陳認為如果政府採購多了，而又有新疫苗出來，其實可以批它捐贈出去，而不是買回來完全沒用，直接扔了、直接銷毀，強調要調整購買疫苗的方向和數目。

陳又認為，近年疫情變穩定，很多人身體都有免疫，對接種疫苗的需求量大減。衞生防護中心數據顯示，上月全港只有約5,000人接種新冠疫苗，跟以前上萬、十幾萬甚至乎過百萬人接種差很遠，所以接種疫苗的數字減少，不是今天或這兩天的事，而恢復正常生活後，接種率是減少是很正常。她指出，在購買疫苗時更加必需小心，例如可否將購買期縮短，到最後真的距離疫苗到期日前半年或三個月，會否有機會可以捐出去，而非浪費。

議員李世榮表示，如果從公共衞生的角度出發，政府一定要為市民生命健康着想，一定會預鬆動一點去訂製疫苗，但政府應盡量了解市民打針意願，例如長者可以透過長者中心，了解老人家想注射疫苗的情況，而年輕的初老可以透過網上表達意向。他指，如果能了解市民打針意願，或可降低要銷毀疫苗的數量。