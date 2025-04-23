受賄逾8億人民幣　新疆黨委前副書記一審判死緩

陝西省寶雞市中級人民法院周二（22日）對新疆維吾爾自治區黨委前副書記李鵬新受賄案一審宣判，以受賄罪判處他死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。建設銀行深圳市分行前副行長李華峰因受賄、洗錢等罪，同日一審獲刑15年，並罰款250萬元人民幣（人民幣，下同，約269萬港元），依法沒收犯罪所得及孳息，上繳國庫。

經審理查明，李鵬新在1999年至前年，利用職務便利及職權或地位形成的便利條件，受賄共計折合8.22億多元（約8.85億港元）。寶雞市中級人民法院認為，其受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，給國家和人民利益造成特別重大損失，論罪應當判處死刑。鑑於他到案後主動交代辦案機關尚未掌握的絕大部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，酌定對他判處死刑，可不立即執行。在其死刑緩期執行2年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。

至於李華峰受賄、洗錢一案，山東省青島市中級人民法院一審查明，2013年上半年至2020年5月，李華峰利用職務上便利，收受財物共計折合1,409萬多元（約1,517萬港元）。他2021年至去年從建行深圳市分行辭職後，利用此前職權或地位形成的便利條件，非法收受他人所送財物共計810萬元（約872萬港元），又指使他人將賄款中的360萬元（約387萬港元）通過多個帳戶轉帳後支付購房款，構成洗錢罪。