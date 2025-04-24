東方日報A1：飲水過錳　可致不育腦殘

俗語有云禍從口出，但禍從水入更難防！水務署昨日公布，根據專家顧問檢討結果和建議更新及調整「恒常食水檢測計劃」操作，包括加入「錳」、「柱孢藻毒素」和「石房蛤毒素」3個新參數等，措施今年6月起實施。換言之，屆時將會定期從多個目標處取樣監察，避免食水被上述礦物質及毒素污染而威脅市民健康。有專家指出，錳屬於重金屬，會在體內累積，至一定程度會影響人類神經系統，亦會對兒童腦部發展造成影響。有醫生則指，新加入兩項毒素的毒性亦很強，若情況嚴重更可致死。

水務署昨還公布，將擴大對現有參數「微囊藻毒素」的涵蓋範圍；將現有的「四氯乙烯」及「鈾」從恒常檢測名單中剔除，轉納「監察名單」；另外，將停止「水質監測優化計劃」中對「銻」的檢測。有關建議已提交食水安全諮詢委員會並獲接納。

「恒常食水檢測計劃」是水務署每日至每月一次，從本港集水區、水塘、濾水廠，以及例如商場、社區設施等地方的公眾水龍頭，抽取水樣本作測試，相關的食水參數按照世界衞生組織的《準則》而訂立。今次新加入3項參數，亦是按照世衞最新的《準則》而提出。

環境科學學人梁浩文表示，錳（Manganese）對人體的影響與鉛（Lead）相似，若水中含有此類重金屬，人體吸收後無法透過血液系統將重金屬隔走，導致錳在細胞中不斷累積，出現「生物累積」情況，且錳無色無味，累積到某一程度才產生影響，例如導致小朋友的腦部受損、大人神經傳遞能力變差等。

家庭醫生關嘉美亦指，錳是天然的礦物金屬，常見於泥土及水中。除了飲用受污染的水，若進食大量豆類、堅果類，或者飲過量茶、從事燒焊或鋼鐵製造工作等人士，亦可能攝取到很多高濃度的錳。若錳攝取過量，可影響神經系統，導致行動緩慢、變得「好論盡」，甚至令生育能力下降，而兒童亦可能出現學習力、記憶力下降等問題。

至於今次納入監察的兩個毒素，美國疾控中心（CDC）今年2月亦曾發文，講及淡水中「有害藻華」（Algal Bloom）對人體的影響，其中提到「柱孢藻毒素」、「石房蛤毒素」均是由「藍綠菌」（Cyanobacteria，又稱「藍藻」）所產生，前者是一種肝、腎毒素，可引致頭痛、發燒、嘔吐及血性腹瀉；而後者則是神經毒素，攝取後都會引致肌肉抽搐，高劑量毒素更可導致「漸進性肌肉麻痹」。

關嘉美表示，該兩項毒素均會出現在受污染的水中，可能與全球暖化導致的藻類增生有關，「柱孢藻毒素」毒性很強，可導致細胞壞死，影響脾、腎、膀胱等，且具有高水溶性，淨水過程中亦較難消除。而「石房蛤毒素」則會通過食物鏈在貝類體內聚集，屬於麻痹性貝類毒素，是「好毒嘅神經毒素」。若人類攝取過量，會影響神經系統，可引致口唇、口腔及舌頭疼痛，甚至呼吸困難，嚴重者更可能會死亡。

家庭醫生林永和強調，錳是人體所需的元素之一，但若過量可對大腦造成傷害，影響神經系統，甚至出現「錳中毒」，亦可能出現類似柏金遜症的症狀。而除了水質污染問題之，平日的餐具，包括不銹鋼飲管或廚具等，亦可能釋出錳。

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