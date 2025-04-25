配合電子交通執法　60萬名車主提交聯絡方式

運輸署在社交平台表示，自去年11月中起，署方陸續向新申請駕駛執照、車輛牌照等21項牌照或續牌的朋友，收集經核實的手機號碼或電郵地址作為電子聯絡方式，用作未來接收執法部門和運輸署的訊息，配合電子交通執法。

牌照事務組自去年9月起，聯絡各主要運輸業界，包括貨車、的士、小巴、非專營巴士等商用車界別，以及駕駛學校和汽車經銷商等處理汽車首次登記的機構講解措施。4個牌照處和過境服務分組，安排30位牌照服務大使協助登記，截至今年4月22日，已有約60萬名車主或駕照持有人提交已核實的電子聯絡方式，當中車主數目已接近六成。

電子聯絡方式經核實後三個月內有效，與地址證明相同。如經網上遞交牌照申請，會在申請過程中以一次性密碼即時核實；如以紙本申請，則需於提交申請表當日或之前三個月內，事先在網上平台核實電子聯絡方式。

隨着「牌證易」網上電子牌照平台去年底推出，車主和駕駛人士可透過「牌證易」，管理其牌照及車輛，他們也可選擇以電郵方式接收提示，提醒適時續牌，並可瀏覽違例駕駛記分紀錄。