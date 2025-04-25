港企對第二季業務前景預期一般　不足1成受訪者料下一季會更好

政府統計處最新一項統計調查顯示，本地企業對今年第二季的業務前景預期一般，僅不足1成受訪者認為會較上一季更好。而住宿及膳食服務業和運輸、倉庫及速遞服務業的受訪者則相對缺乏信心。政府指，各類不明朗因素顯著上升，或會為營商帶來壓力。

統計調查共收集了約570間大規模機構單位高級管理人員的意見，涵蓋香港10個主要行業，以預測本地即將來臨季度的經濟表現。在10個主要行業中，預期第二季業務狀況較上一季為差的受訪者比例高於預期改善的比例。具體而言，9%的受訪者認為業務狀況將較上季為佳，而18%的受訪者則預期較差。與首季調查結果相比，預期業務改善的受訪者比例維持不變，而預期業務狀況惡化的比例則由19%輕微下降至18%。

業務/產出量方面，多數受訪者預期第二季的業務/產出量將下降或大致維持不變，當中住宿及膳食服務業的受訪者尤其擔憂，較多受訪者預期業務量將下滑。就業情況方面，預期第二季就業人數將減少或維持不變的受訪者為多數，當中住宿及膳食服務業和建造業有較多的受訪者預期第二季其就業人數較首季下降。不過，地產業的受訪者則較為樂觀，預期就業人數上升的比例較下降的為高。

貨品售價/服務收費方面，大部分涵蓋行業中，受訪者總體而言預期第二季的貨品售價/服務收費較首季大致維持不變。然而，在建造業和住宿及膳食服務業中，有顯著較多的受訪者預期第二季其投標價格/所提供服務的收費/所提供食品的價格較首季下降。

政府發言人表示，雖然調查收集的企業意見是在美國大幅加徵入口關稅前收集，但環球經濟的下行風險和不明朗因素顯著上升，料將為營商氣氛帶來壓力。