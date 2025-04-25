當局推「控煙十招」　煙民指無戒煙念頭　但支持擴大控煙範圍

對於今日(25日)推出的「控煙十招」，有煙民認為並不會有令他戒煙的念頭。不過對於擴大控煙範圍不少煙民都表示認同，認為有助顧及他人感受。此外，還有非煙民則建議當局應該嚴格執行加強控煙。

煙民陳先生認為，政府最新推出的「控煙十招」並不會令他有戒煙的念頭，坦言已多年抽煙，少少興趣只為放鬆，「飲下酒食下煙都要禁埋，無得講囉」，他又批評早前政府減烈酒稅是「大細超」，因為同樣對身體有害，而且若政府要禁應禁雪茄，甚或全港禁止賣煙賣酒，由源頭禁止，否則「政府又要入口又要抽稅，咁你叫啲人係邊度食呢？」

同是煙民的任先生指，即使未來禁止薄荷、有味煙，應會減少吸煙，但不會因此而戒煙，又稱在網上看到報道，不少人因煙稅加價轉買私煙，認為政府推行一系列控煙政策對戒煙幫助不大，至於政府計劃擴大控煙範圍，例如學校、醫院三米範圍內及巴士站排隊不准吸煙，他則表示認同，認為有助顧及他人感受，自己平時也不會做「火車頭」，只會「圍爐取暖」。

另一煙民何先生表示，已了解「控煙十招」，對於在有劃線或有蓋的公共交通車站等地禁止吸煙的措施表示理解。他認為，吸煙始終是煙民自己的事，無謂影響到其他人。此外，對於醫院、學校等地的入口處附近禁止吸煙，何先生表示，十分理解及讃成這一舉措，但在處罰上應循序漸進，可以採取首犯警告再犯罰款的措施。他形容，任何事都需要一個適應的過程。

非煙民的陳先生認為禁止煙民在巴士站排隊食煙非常好，但就指平常在公共屋邨樓層佢見到許多煙民煲煙，建議政府再嚴格執行加強控煙，擴大至屋邨樓層等都嚴格禁止。