當局稱控煙措施經反覆討論　對經濟影響輕微

政府宣布將《2025年控煙法例(修訂) 條例草案》刊憲，涉及未完稅香煙罪行罰則上調，包括提高未完稅香煙的罰則至最高可判罰200萬元及監禁7年。明年起，落實排隊禁煙、指定處所出入口3米範圍禁煙等措施，違例者定額罰款3,000元。另外，當局擬自2027年第二季禁止非薄荷味加味煙、明年4月30日起禁止於公眾地方管有「煙彈」等。

有醫務衞生局副秘書長李力綱指出，當局已反覆討論控煙工作會否影響經濟，相信今次推出的控煙政策，對旅客並無帶來額外影響，對經濟影響亦是微乎其微。

李力綱強調，本港吸煙率由上世紀80年代約23.3%，降至去年9.1%，形容是「一代又一代人」的努力，反映公共衞生及市民健康意識有所提升。全港仍有約58萬名煙民，政府需加強控煙，推動戒煙，降低他們的患病風險。

李又回應有關排隊時禁止吸煙的規定，舉例說原本只有一個人排隊等巴士，其後有其他人加入，就已經是排隊輪候的狀況，即不能繼續吸煙。日後會由衞生署控煙酒辦負責執法，而距離法例生效仍有大半年時間。當局會做好宣傳教育初期會先用以人為本的方式處理，希望有助市民適應。社會亦有共識，理解控煙的重要性，相信市民都會配合。