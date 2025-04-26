河灘水位急漲致4人受困　3人施救時遇難

雲南昭通市魯甸縣有網紅河灘於上周六（19日）突然水位急劇上漲，導致4人被困河道中，獲多名民眾熱心救援。惜事件最終導致4人身亡，死者中有3人是施救者，包括昭通市退役軍人夏華，很多網民隨後在社交平台發文悼念他。

事隔多日，周五（25日）有參與救援者表示，魯甸縣牛欄江關溜村附近河灘近期水位很淺，不少人前去遊玩，但事發當日，河灘突然漲水且水流湍急，岸邊眾人正用繩子拉夏華上岸。他發現有人被困河灘，隨即在腰上綁繩後下水救援，但營救過程中體力不支、嚴重嗆水而倒臥河中，被救起時已不幸遇難。現場也有多名受困者被拉上岸，也有人被水流沖走。

涉事河灘是網紅打卡點，但不屬於已開發景區。當地政府工作人員呼籲，近期因安全管理，暫时不能前往河道。也有消息指，河道突然漲水是天花板水力發電廠突然放水所致，發電站相關負責人聽到內媒問及此事即掛斷電話。魯甸縣政府新聞辦主任回應稱，此事還在調查核實，目前還沒定性，會對罹難者家屬負責。魯甸縣委政法委工作人員亦表示，關於夏華的見義勇為評估工作正在進行中。