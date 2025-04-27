基金批16.8億資助惠1330公司　助建造業購入機械人處理高危工作

為支援業界廣泛採用創新建築方法及科技，以促進生產力、提高建造質素、改善工地安全，政府2018年成立建造業創新及科技基金並先後注資共22億元，截至今年3月底批出約16.8億元資助，惠及約1,330間公司。

有工程設備公司合共獲得建造業創新及科技基金330多萬元資助，購置4台機械人，包括除燒焊機械人、油漆機械人、運輸機械人和切割機械人。該公司項目經理表示，傳統做法，燒焊師傅要近距離進行燒焊工作，公司早前購置一台燒焊機械人，主要應用於接駁地基樁柱，如果應用燒焊機械人，操作員便可以無線遙距方式控制機械人，跟工件保持一段距離，避免接觸強光，還可減少吸入燒焊時產生的氣體，除有助改善工友安全，也可提升接駁速度，加快建築時間。

現時燒焊師傅一般都年紀較大，加上很少年輕一代入行，所以很多公司都深明建造業高齡化的問題，相信應用機械人是行業出路，希望在工地應用燒焊機械人或切割機械人，解決招聘困難。

建造業議會一直就基金運作向政府提供意見，並參與審批資助的工作。建造業議會執行總監鄭定寕表示，有兩大範疇較受申請者歡迎，其一是建築信息模擬(BIM)，另一為創新建築科技(ACT)，包括購置機械、租用機械、工具、數碼軟件等。

基金近年還特別推出應用安全智慧工地系統的資助計劃，以「套餐」形式方便業界因應不同施工環境，選擇和應用最適合的創新科技，提升工地安全。鄭定寕指出，議會會列舉清單，建議業界購置哪些裝置，也列出該些裝置大致上有哪些供應商，收取的價格大概多少，方便申請者。