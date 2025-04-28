五一假期料東壩遊人眾　專線小巴9A周四起派卅架載客

復活節剛過去，五一假期又將至。港府今日(4月28日)預計內地五一長假期間將有大批訪港遊客前往萬宜水庫東壩郊遊，經過運輸署與營辦商協調後，由北潭涌開往東壩的專線小巴第9A號線，將於五一假期期間的平日，即本周五(5月2日)，以試辦形式提供服務，以應付乘客需求。不過，有關路段車程約30至40分鐘，但由於以往亦有不少的士進出，來回可能需要1個半小時，故難以確定班次時間，該公司會安排3名站長到場協助乘客排隊等，執法部門亦將在場幫忙疏導交通。

西貢專線小巴有限公司總經理馮致華表示，本周四(5月1日)起，該公司會安排30輛小巴、共30名司機提供有關服務，當中15名司機有相關路段駕駛經驗，其餘15人已於復活節假期間完成培訓。此外，該公司亦有拍攝相關路段情況，例如有何位置要特別注意，方便有關司機更了解路況。

政府表示，運輸署將於東壩增加專線小巴站標記，並會在漁護署北潭涌關閘前方合適的位置，設置顯示屏，發布通往東壩一帶的道路交通情況；專線小巴營辦商亦會更改在東壩小巴站的乘客排隊方向。漁護署則會在小巴站增加臨時圍欄。另外，水務署已安排承建商在西貢萬宜路個別位置進行臨時改善工程，以方便來往車輛通過或避車，工程已大致完成；漁護署亦會聯同旅遊事務署和旅發局，加強推廣本港郊野公園的其他行山路線，鼓勵旅客按最新交通消息規劃行程。

專線小巴第9A號線現時僅於周六、周日及公眾假期提供服務，由北潭涌開往東壩的服務時間由上午9時半至傍晚6時40分，班次為15至20分鐘一班。由於近期周末及清明節假期期間，有較多遊人前往東壩，其中很多旅客選乘的士，而通往萬宜水庫東壩的西貢萬宜路是維修用途通道，大部分路段為單線雙程行車，導致交通十分擠塞，亦令由北潭涌開往東壩的行車時間大幅延長，因此政府決定加強服務。