16萬宗優才計劃申請　獲批不足兩成

近年本港人口老化速度上升，勞動力不足問題不斷加劇。政府自2022年底起推出多項措施招攬人才。根據政府早前提交立法會的文件顯示，截至今年2月底，政府於各項計劃合共收到45萬宗申請，當中逾29萬獲批，約有19.6萬個人才抵港。各項人才計劃中，「高才通」及「優才計劃」申請最多，合共有近28.5萬宗，前者的申請中約有近八成人獲批，惟後者獲批的申請僅有不足兩成。

「高端人才通行證計劃」（高才通）旨在吸引世界各地富有工作經驗及高學歷的人才來港，包括高收入人士和頂尖大學畢業生。根據資料，計劃自2022年底推出至今年2月，共收到約12.3萬宗申請，約9.9萬宗獲批，當中有近95%來自中國內地。而經由該計劃抵港的人才，則有近8.2萬人。

政府日前更新人才清單，為指定行業輸入專業人員。有關人員可在申請「一般就業政策」、「輸入內地人才計劃」及「優秀人才入境計劃」（優才計劃）時，獲得入境便利，其中「優才計劃」的申請最多。文件指過去3年，政府共收到約16.1萬宗優才計劃申請，當中僅2.7萬宗獲批，獲批率僅約17%。獲批者中，有98%人來自內地。

至於「一般就業政策」及「輸入內地人才計劃」，過去3年間政府分別收到近8.4萬及6.4萬宗申請，有7.7萬及5.7萬宗獲批，佔整體申請數字約93%及88%。

另外，為應對本地技術行業人力短缺，政府計劃在「一般就業政策」和「輸入內地人才計劃」中，容許一定數量年輕而具相關專業技能及經驗的非學位專才申請來港，預計相關細節落實後可於今年上半年推出。