民主派顛覆國家政權案　范國威譚文豪郭家麒毛孟靜刑滿出獄

參與2020年立法會初選的47名泛民人士被控串謀顛覆國家政權，45人被定罪，當中范國威、毛孟靜、郭家麒及譚文豪各判囚4年兩個月。上述4人在今日(29日)早上6時前分別在石壁監獄、羅湖懲教所及赤柱監獄出獄。出獄情況低調，由多輛七人車接走，分別將他們直接送回寓所。

當中范國威返抵將軍澳寓所屋苑落車後，在相信是便衣警員的人士陪同下步行返家，期間他表示多謝香港人及傳媒關心，目前「返屋企同屋企人團聚」。另外，毛孟靜亦返抵位於淺水灣道的寓所，據悉其丈夫有出門迎接她，而在她返抵寓所後，不時有警員在附近巡邏。

涉案47名被告同被控於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。其中31名被告認罪，而范國威、毛孟靜、郭家麒及譚文豪自2021年已被扣押，個別申請保釋被拒。因此即使在《基本法》23條下不獲懲教署減刑3分之1，4人最早可在本月獲釋。毛孟靜原在羅湖懲教所服刑；范國威則在石壁監獄服刑；郭家麒及譚文豪在赤柱監獄服刑。

2019年12月，戴耀廷在發表《立會奪半 走向真普選重要一步》文章，之後便開始宣傳「35+」計劃，以及行使否決權手段，迫使行政長官對五大訴求讓步的想法，當中包括《真攬炒十步 這是香港宿命》文章。審理案件的法官指，如解散立法會，政府和行政長官的權力和權威被大大破壞，造成香港的憲制危機。《維護國家安全條例》生效後，涉國安罪行囚犯除非獲懲教署長信納「不會不利於國安」，否則不獲3分之1減刑。