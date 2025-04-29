駕駛證強制注銷　揭男子被誤認精神病多年

雲南省曲靖市會澤縣紙廠鄉一名男子因被誤認為精神病，去年被注銷機動車駕駛證。會澤縣衞健局近日澄清，男子並無精神疾病，之後會按程序將他移出重性精神疾病管理網絡，並將資訊分享給公安部門，盡快恢復其駕駛證。

23歲的宋赫去年4月10日收到昆明市車管所寄送通知，告知他持有的機動車駕駛證（D照）將被注銷，在驚訝之餘，他立即為恢復駕駛證而四處奔波，分別向會澤縣人民醫院精神科、會澤縣公安局紙廠派出所等反映情況。經調查，早在2016年9月2日，時年14歲的宋赫就被診斷為精神分裂症，個人基本資訊表顯示，宋赫有嚴重精神障礙，其主要症狀有幻覺、交流困難、行為怪異、悲觀厭世、孤僻懶散，醫生簽字一欄為時任村醫陳某。

直至今年4月，曲靖市第三人民醫院精神科出具診斷證明書，證明宋赫精神檢查未發現明顯異常，未發現有精神疾病症狀，思維邏輯清晰合理，情感反應適切。宋赫表示，懷疑有關部門可能是為了完成指標而擅自把他診斷為精神分裂症，並納入管理系統，最終導致他的駕駛證被吊銷，最離譜的是，會澤縣人民醫院精神科和紙廠衞生院在未聯繫他本人的情況下，竟然填寫2016年9月至2024年7月期間的隨訪服務記錄表和療效評估記錄表，而當時自己身在外地。