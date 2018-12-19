【港超專版】年輕經歷多‧羅振庭

人不瘋狂枉少年，年輕時，難免會碰上迷失的時候，那麼我們該找誰協助自己走出年輕的迷宮呢？師兄吧，因為他只是稍稍比你年長，又身處過你的處境，其經驗能帶你尋找成功的鑰匙。現效力佳聯元朗的羅振庭今季便扮演師兄的角色，為首次參與港超聯的隊友提供意見。



圖/文：陳焌鏗



2015年從英國學成歸來，家住屯門的羅振庭便一直為元朗打拚，來到第4季，身份更由後輩漸變成前輩，他深明青年球員的喜惡，並使用合適的方法向隊友分享經驗：「今季球隊有很多第一次參與港超聯的球員，雖然我經驗較多，但也不會常常逼他們聽我說話，因為我也曾經是青年球員，明白一定不會喜歡。不過，當我看見他們做錯，便會用自己的經驗指點一下，幫助他們在球場上作出適合的決定。」他續說：「當我認真操練的時候，有時會開口罵後輩，但完場後我們都是朋友，不會有『隔夜仇』。」



師兄的角色，其實並不易當，分享經驗前都必須要做好自己，才能讓後輩信服。羅振庭做到了，表現愈趨穩健的他不但獲得港隊徵召，還在月初作客富力R&F一仗，射入一記高難度的入球，讓人驚嘆不已。回想起這個入球，「阿庭」謙虛地說：「今季郭Sir（郭嘉諾）提倡翼衞入進攻位置，所以我比較多入禁區，其實當時只是碰巧位置適合，便一試。」



身高1米63的「阿庭」往往要面對較高大、健碩的對手，但從不見他處下風。也許是當日在英國學法的經歷，為他打下基礎：「最難忘？埋身肉搏和頂頭槌吧！在英國的時候，我是踢防中，不時要頂頭槌，但英國球員比我高大，所以當時我學會掌握高空球的時間和位置。還有埋身肉搏……得着真的很多。」



驟眼看來，羅振庭的經歷很多，但千萬別忘記，他只有22歲。





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在英國布魯克豪斯足球學院的4年間，除了讓羅振庭在足球範疇上進步，還結識到幾位好友，分別為現時一同效力元朗的中場郭子堦，以及效力富力R&F的中場陳俊樂、後衞梁諾恆。



幾位戰友在英國回港後，雖分道揚鑣，但情誼不變，「阿庭」還向記者透露自己的「童年陰影」：「那天我生日，我在房間玩遊戲機，他們暗地製作水球、忌廉。突然間，他們拿一碟忌廉打向我的臉，然後逃走。我隨即追出去，當時冬天很冷，但我只穿着短褲、拖鞋。接着，他們便拿水球扔我，哈哈哈哈！」訪問當日，羅振庭時時面露笑容，得悉自己是專訪對象時，更笑言：「Yeah！終於輪到我！」想起這段「童年陰影」時，還邊說邊笑。看來，性格樂觀的「阿庭」也相當回味這段經歷。

