【東體爭議】普捷天奴咁樣尊重對手

熱刺喺英足盃第3圈作客以7:0掃低燦美爾，領隊普捷天奴喺球隊領先6球，開出客其他波膽後，依然選擇換入王牌哈利卡尼，賽後佢解釋咁樣做係尊重對手，不過熱刺球迷就問佢係咪傻咗。



話說踢到75分鐘，熱刺喺領先6球嘅情況下換入哈利卡尼，結果佢喺7分鐘後入波埋齋，但由於熱刺緊接要喺英聯盃4強主場對車路士，球迷擔心哈神無謂出場會受傷，瘋狂喺網上留言話唔明普捷天奴諗咩，搞到佢要開口解畫。



普捷天奴咁講：「咁係出於對燦美爾嘅尊重，佢哋冇幾多機會同哈利卡尼比賽，我換入佢有好多原因，其中之一係尊重燦美爾球迷，佢哋冇咩機會現場見到哈利卡尼呢種英格蘭國家隊代表人物。」



其實普捷天奴講完後，熱刺球迷更火滾，佢哋覺得呢個理由唔係理由，但正如佢所謂，呢個只係原因之一，或者佢希望哈利卡尼保持比賽狀態，同埋提升入球信心都未定，而且普捷天奴帶得熱刺咁掂，大家無謂質疑佢嘅決定吖！



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