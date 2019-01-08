總結：傳波仲掂　MVP夏登用助攻打爆金塊

想守死夏登？冇咁易！NBA勁旅火箭今日喺主場挑戰西岸「一哥」金塊，雖然火箭首席球星夏登幾乎全場不斷畀金塊球員夾擊，但打法全能嘅佢又點止得單打獨鬥一招，憑住佢全場交出14次助攻，成功瓦解金塊防守體系，最後夏登以32分、5籃板同14助攻全能數據，帶領火箭以125比113取勝，近12場贏出10場，認真犀利。



金塊嘅不斷夾擊，令到夏登喺首節只得1次出手，但佢被調離場之前，一口氣交出4次助攻，自然逼令金塊變陣防守。不過，一旦當你對夏登嘅防守壓力減輕，又自然輪到呢個「鬍鬚佬」發威之時。結果夏登全場18投7中，3分波15射6中，加上罰球15射12中，獨得32分，而佢更加係連續10場射入5個3分波以上添。



當然，今場多得夏登助攻帶動下，最大得益者係佢隊友卡比拿，佢交出職業生涯新高嘅31分，而PJ杜卡則同樣射入生涯最多嘅7個3分波錄得21分，成為咗另一位贏波功臣。場波打到最後階段，當夏登又憑3分波博得犯規，企上罰球線時，球迷都大叫「MVP」，呢個「鬍鬚佬」今次絕對當之無愧啦！





最新賽果(左方主場)

活塞 107:119 馬刺

塞爾特人 116:95 籃網

火箭 125:113 金塊

公鹿 114:102 爵士

塘鵝 114:95 灰熊

獨行俠 97:107 湖人

拓荒者 111:101 紐約人

帝王 111:95 魔術



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