港超聯　劉學銘絕殺！冠忠南區逼和富力R＆F

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（9日）於香港仔運動場上演榜首大戰，由冠忠南區迎戰富力R&F。客軍雖有3名巴西裔的球員利安高、基奧雲尼和羅拔圖建功，三度取得領先，但南區在高美斯個人梅開二度，加上劉學銘絕殺下，以3比3逼和對手，各得1分。



開賽僅5分鐘，富力便憑利安高罰球直射破網，取得領先優勢。3分鐘後，富力再下一城，基奧雲尼接應伊達傳中，第一時間撞入成2比0。南區站穩陣腳後，有車潤秋於14分鐘施展遠射，惜未能命中目標。27分鐘富力差點再度得手，基奧雲尼接應直傳後熨射，僅柱邊出界。



3分鐘後，南區成功追近比數，沈國輝右路斬中，尾柱的高美斯球不著地飛身射入。37分鐘，比圖接應罰球衝頂，惜角度太窄，被周煜辰沒收。上半場尾段，南區迎來雙重打擊，先後有隊長謝德謙、後衞比圖受傷，要由李溢晉、許宏鋒頂上。此時，主教練鄭兆聰同時轉換陣式，收起中場狄卡奧，並換入前鋒蘇沙加強攻力，上半場南區以1比2暫時落後富力。



換邊後，南區用了10分鐘便成功收復失地，梁諾恆禁區內犯手球被罰12碼，高美斯一射中鴣，南區追平2比2。被追平的富力60分鐘有助教吳偉安因投訴和扔水樽被球證劉晃熙趕上觀眾席。64分鐘，南區再有陸志豪遠射差點成功射破周煜辰。



3分鐘後，富力於禁區頂搏得罰球，利安高勁射省中人牆，羅拔圖第一時間腳面拉射入網，助富力再次取得領先優勢。及後富力再有機會拉開比數，79分鐘，迪布利禁區內勾射，惜角度太正被李溢晉一抱入懷。



87分鐘，陳俊樂避過劉學銘後，窄位起腳被李溢晉擋出。未能取得「燕梳球」的富力於92分鐘再次失守，高美斯開出角球，夏志明頭槌攻門不果，門前的劉學銘及時補中，助球隊追成3比3完場，各得1分。



冠忠南區主教練鄭兆聰於賽後表示，沒有球隊的際遇比他們今仗更差，首先有狄卡奧胃痛未能繼續作賽，隨後則有比圖及謝德謙受傷，需要於半場用盡換人名額及作出陣式的調動，並指最終球隊無論能否追和，仍有十足的鬥志。「Ricky Sir」又指，在半場連換3名球員後，只有繼續防守或嘗試進攻的選擇，最後選擇了進攻，最終在後備球員表現理想下，搶得1分感覺像贏波一樣，並指球隊現在首要工作是盡快恢復。對於爭標形勢，「Ricky Sir」認為球隊以今仗所踢出的鬥志，餘下5場賽事無論主場作客，面對着任何對手均有競爭力。



富力R&F主帥楊正光則指，球隊於比賽尾段不集中的弊病，已經不是於今仗才開始出現，甚至之前的比賽在領先3、4球的情況下，最終也會失1球，不過他亦認為球隊未能保住勝局是稍為欠運，並接受球隊在如此難踢的比賽取得和局，只是對未能贏波感遺憾。「光Sir」表示，雖然球隊目前在聯賽榜仍然稍為佔優，但相信冠軍誰屬要戰至最後一輪才可決定。







