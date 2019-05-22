堅Sir再膺「最佳教練」：我要超越更多

「2018-19 香港足球明星選舉」頒獎典禮，周三（22日）晚假九龍灣宏天廣場百樂門宴會廳盛大舉行，由公眾投票開始票數一直被視為「大激鬥」的「最佳教練」，最後由和富大埔主教練李志堅奪得。



榮獲最佳教練殊榮的「堅Sir」指今屆能夠獲獎，全賴一眾球員的良好表現。繼2014至15年球季後再獲殊榮，他表示：「我諗今屆係更加開心，因為呢個獎係連繫聯賽冠軍。另外就係台上最佳11人入面，除咗和富大埔嘅球員，盧卡斯、費蘭度、梁諾恆都係曾經一齊並肩作戰，同我一齊經歷過嘅球員，所以喺台上面係好大感觸、好開心！同埋就係得到好多人明白，呢樣都係開心，我成日覺得3件事，首先你要選擇，跟住你要相信，相信係好關鍵，相信你嘅隊友、球會、自己，相信自己嘅方法、選擇係正確，然後到最後就係堅持。我開心自己可以堅持到，因為唔係得你自己一個人，身邊仲有好多人，陪你一齊嘅球員，雖然有離離合合，但係到最後成功做到呢件事（聯賽冠軍），我諗係對自己、家長、所有人都係一個交代。」



能夠擊敗傑志主教練朱志光和佳聯元朗主教練郭嘉諾，成為最佳教練，「堅Sir」期盼大眾能給予教練更多的支持：「我覺得今季嘅職業足球係做得好好，10隊球隊都有唔同風格，只不過大家嘅資源、配套唔同，但我認為係一個進步。我連續8年都係職業教練，相對其他教練，我嘅優勢係比較熟悉球員。有啲教練今季做番，其實係要時間，我希望大家體諒教練，因為教練真係需要時間去建立球隊。」他續說：「除咗豪門之外，其他中下游嘅球隊所面對嘅情況我都試過晒，係好辛苦。我覺得大家要明白，市場上球員有限，到你做主教練嘅時候，你係咪真係搵到球員呢？搵到嘅話咁你又有冇資源呢？其實做教練係好辛苦，所以我覺得每一個教練都好好。」



問及來季動向時，「堅Sir」坦言：「和富大埔肯定係有好多我想繼續嘅地方，有亞協、亞冠附加賽，亦都有好嘅人、事留喺度，但係我希望去再做多啲、超越多啲。嗰日贏完富力之後第二朝起身真係突然真係唔知點，做到以往十年、八年一路諗去做嘅一件事，個腦係諗唔到嘢，但係之後再去咗亞協，又會覺得喺亞協個舞台係另一個境界，接觸到唔同人、事。成日講『如何去做好香港足球』，大家都一窩蜂講做好青訓、點解做唔好青訓，但係我自己覺得係職業球會嘅重要性。一隊職業球隊出到外，去到亞洲其實你係展示到咩叫『香港足球』，係好直接嘅。」



「我好記得第一場去北韓對黎明，嗰度啲人因為唔識大埔所以不斷問，問你有幾多個香港隊球員等等。但係見完我哋練波之後，佢哋唔再問嘢，可能已經認定咗我哋唔掂，直至我哋同佢哋打和，佢哋走嚟恭喜我，我諗佢哋係覺得無理由贏唔到。當你得到香港以外其他球隊去尊重你，我覺得呢個已經係展示香港足球嘅地方。所以我會再諗，我哋第一次打亞協，當然已知出唔到線，但係我哋淨係輸過畀一隊波（4.25 SC），我覺得我哋盡咗力。我以為前人去咗好多次亞洲賽，可能會有好多資訊畀到我哋，但係都唔係得到太多。自己去睇過就會明白到，下季要點樣去準備，依家我就會清楚啲。我覺得呢個係大家一齊進步嘅地方，球圈成日講專業，我覺得專業就係要有好嘅計畫。雖然你未必做得到，但係你要知道點做，依家你問我需要幾錢、咩人，我會話到畀你聽，但你都可能已經知道你可以去到邊度，呢個就係需要嘅進步。和富大埔我肯定係好想有更大嘅支持，因為我唔覺得依家係停低嘅時候。」