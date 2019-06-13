曼城要攞歐聯？尼史葛：要啲運氣！

為宣傳「賽馬會傑志中心盃——傑志對曼城」一戰，曼城名宿尼史葛（Joleon Lescott）近日訪港並於周四（13日）接受傳媒訪問。繼2013年暑假隨曼城來港參戰英超挑戰盃，尼史葛第二次訪港，相比上一次來港，他認為香港天氣一樣潮濕，更揚言：「上一次我們來港作賽，該季便取得英超冠軍，我希望這次也是一樣！」



現時擔任曼城大使的尼史葛指曼城能連續兩屆奪得英超冠軍是個很好的成就，認為成績提升使球迷數量有所增加。剛屆歐聯和歐霸決賽分別由利物浦、熱刺、車路士、阿仙奴包辦，尼史葛笑言自己在歐聯決賽支持利物浦，亦喜見兩項歐洲錦標均落在英超球會手中，認為這項紀錄意味著英超再度成為世界最佳聯賽。



然而曼城至今仍未拿下史上首個歐聯冠軍，尼史葛直言曼城缺乏一項元素：「我認為球隊需要一點運氣，過去兩季球隊在英超稱霸，但歐聯水平比起國際賽更高，所以即使曼城陣中有9成國腳級球員，要贏得歐聯也不容易，不過我肯定在不久將來便能取得歐聯冠軍！」問及他預計下季英超「Big 4」會是哪4隊時，他表示：「噢，這很難估計，我會說曼城排第一，其餘的我並不在乎，哈哈！」



至於英格蘭國家隊方面，自修夫基接掌後，先於去年取得世界盃殿軍，再於今年的歐洲國家聯賽取得季軍，作為前英格蘭國腳的尼史葛期望英格蘭能在下年舉行的歐國盃更進一步。近年英格蘭人才輩出，曼城不僅有基爾獲加、史東斯等國腳，19歲中場新星菲爾科頓更是備受矚目。尼史葛認為年輕球員要取得成功，關鍵在於：「你需要有追求進步的心，付出的努力更要比任何人多，雖然不容易，但如果你渴望成為專業足球員，你就不會害怕這些事。」



訪問在賽馬會傑志中心舉行，已退役2年的尼史葛在訪問後換上傑志訓練球衣，並與傑志球員一同輕舒腳頭，他透露自己間中也會「腳痕」，但他亦指現時更享受看着兒子踢球，更強調自己把家人放在首位：「退役後我花更多時間與家人相處，他們為了我的足球生涯犧牲，所以我認為是時候補償他們。」至於尼史葛會否在「賽馬會傑志中心盃——傑志對曼城」一仗中上陣，他笑言：「哈哈，可能吧！」