【總決賽】甲骨文球場終極戰　嘈死速龍！

NBA總決賽Game 6大戰周五(14號)上演，落後2比3的勇士會在主場迎戰速龍，今場同時是勇士最後一次在甲骨文球場上陣，來季他們會將主場移師至三藩市。勇士得分後衞奇利湯臣賽前表示，他預期主場球迷將會營造出最強的氣勢：「我相信球迷會製造出史上最大的聲浪，尤其是要向杜蘭特致敬，我知道勇士的球迷一定做得到。」



甲骨文球場一直被視為NBA「最嘈」的球場，因此亦被冠以「Roaracle」的花名，2013年同2015年分別有專家研究，指甲骨文球場的聲浪達到110分貝至120分貝，等如不斷聽住電鋸或飛機引擎開動的聲音，如果達到125分貝，人類的耳朵就會感覺到不適。



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