【英超懶人包】一文睇晒全季賽程

2019/20年英超全季賽程



8月9日深夜3:00am

利物浦 Vs 諾域治



8月10日晚上7:30pm

韋斯咸 Vs 曼城



8月10日晚上10:30pm

般尼茅夫 Vs 錫菲聯

般尼 Vs 修咸頓

水晶宮 Vs 愛華頓

李斯特城 Vs 狼隊

屈福特 Vs 白禮頓



8月10日深夜12:30am

熱刺 Vs 阿士東維拉



8月11日晚上9:00pm

紐卡素 Vs 阿仙奴



8月11日晚上11:30pm

曼聯 Vs 車路士



17/8/2019

阿仙奴 Vs 般尼

阿士東維拉 Vs 般尼茅夫

白禮頓 Vs 韋斯咸

車路士 Vs 李斯特城

愛華頓 Vs 屈福特

曼城 Vs 熱刺

諾域治 Vs 紐卡素

錫菲聯 Vs 水晶宮

修咸頓 Vs 利物浦

狼隊 Vs 曼聯



24/8/2019

般尼茅夫 Vs 曼城

阿士東維拉 Vs 愛華頓

白禮頓 Vs 修咸頓

利物浦 Vs 阿仙奴

曼聯 Vs 水晶宮

諾域治 Vs 車路士

錫菲聯 Vs 李斯特城

熱刺 Vs 紐卡素

屈福特 Vs 韋斯咸

狼隊 Vs 般尼



31/8/2019

阿仙奴 Vs 熱刺

般尼 Vs 利物浦

車路士 Vs 錫菲聯

水晶宮 Vs 阿士東維拉

愛華頓 Vs 狼隊

李斯特城 Vs 般尼茅夫

曼城 Vs 白禮頓

紐卡素 Vs 屈福特

修咸頓 Vs 曼聯

韋斯咸 Vs 諾域治



14/9/2019

般尼茅夫 Vs 愛華頓

阿士東維拉 Vs 韋斯咸

白禮頓 Vs 般尼

利物浦 Vs 紐卡素

曼聯 Vs 李斯特城

諾域治 Vs 曼城

錫菲聯 Vs 修咸頓

熱刺 Vs 水晶宮

屈福特 Vs 阿仙奴

狼隊 Vs 車路士



21/9/2019

阿仙奴 Vs 阿士東維拉

般尼 Vs 諾域治

車路士 Vs 利物浦

水晶宮 Vs 狼隊

愛華頓 Vs 錫菲聯

李斯特城 Vs 熱刺

曼城 Vs 屈福特

紐卡素 Vs 白禮頓

修咸頓 Vs 般尼茅夫

韋斯咸 Vs 曼聯



28/9/2019

般尼茅夫 Vs 韋斯咸

阿士東維拉 Vs 般尼

車路士 Vs 白禮頓

水晶宮 Vs 諾域治

愛華頓 Vs 曼城

李斯特城 Vs 紐卡素

曼聯 Vs 阿仙奴

錫菲聯 Vs 利物浦

熱刺 Vs 修咸頓

狼隊 Vs 屈福特



5/10/2019

阿仙奴 Vs 般尼茅夫

白禮頓 Vs 熱刺

般尼 Vs 愛華頓

利物浦 Vs 李斯特城

曼城 Vs 狼隊

紐卡素 Vs 曼聯

諾域治 Vs 阿士東維拉

修咸頓 Vs 車路士

屈福特 Vs 錫菲聯

韋斯咸 Vs 水晶宮



19/10/2019

般尼茅夫 Vs 諾域治

阿士東維拉 Vs 白禮頓

車路士 Vs 紐卡素

水晶宮 Vs 曼城

愛華頓 Vs 韋斯咸

李斯特城 Vs 般尼

曼聯 Vs 利物浦

錫菲聯 Vs 阿仙奴

熱刺 Vs 屈福特

狼隊 Vs 修咸頓



26/10/2019

阿仙奴 Vs 水晶宮

白禮頓 Vs 愛華頓

般尼 Vs 車路士

利物浦 Vs 熱刺

曼城 Vs 阿士東維拉

紐卡素 Vs 狼隊

諾域治 Vs 曼聯

修咸頓 Vs 李斯特城

屈福特 Vs 般尼茅夫

韋斯咸 Vs 錫菲聯



2/11/2019

般尼茅夫 Vs 曼聯

阿仙奴 Vs 狼隊

阿士東維拉 Vs 利物浦

白禮頓 Vs 諾域治

水晶宮 Vs 李斯特城

愛華頓 Vs 熱刺

曼城 Vs 修咸頓

錫菲聯 Vs 般尼

屈福特 Vs 車路士

韋斯咸 Vs 紐卡素



9/11/2019

般尼 Vs 韋斯咸

車路士 Vs 水晶宮

李斯特城 Vs 阿仙奴

利物浦 Vs 曼城

曼聯 Vs 白禮頓

紐卡素 Vs 般尼茅夫

諾域治 Vs 屈福特

修咸頓 Vs 愛華頓

熱刺 Vs 錫菲聯

狼隊 Vs 阿士東維拉



23/11/2019

般尼茅夫 Vs 狼隊

阿仙奴 Vs 修咸頓

阿士東維拉 Vs 紐卡素

白禮頓 Vs 李斯特城

水晶宮 Vs 利物浦

愛華頓 Vs 諾域治

曼城 Vs 車路士

錫菲聯 Vs 曼聯

屈福特 Vs 般尼

韋斯咸 Vs 熱刺



30/11/2019

般尼 Vs 水晶宮

車路士 Vs 韋斯咸

李斯特城 Vs 愛華頓

利物浦 Vs 白禮頓

曼聯 Vs 阿士東維拉

紐卡素 Vs 曼城

諾域治 Vs 阿仙奴

修咸頓 Vs 屈福特

熱刺 Vs 般尼茅夫

狼隊 Vs 錫菲聯



3/12/2019

阿仙奴 Vs 白禮頓

般尼 Vs 曼城

李斯特城 Vs 屈福特

錫菲聯 Vs 紐卡素

狼隊 Vs 韋斯咸

20:00 曼聯 Vs 熱刺



4/12/2019

車路士 Vs 阿士東維拉

修咸頓 Vs 諾域治

20:00 水晶宮 Vs 般尼茅夫

20:00 利物浦 Vs 愛華頓



7/12/2019

般尼茅夫 Vs 利物浦

阿士東維拉 Vs 李斯特城

白禮頓 Vs 狼隊

愛華頓 Vs 車路士

曼城 Vs 曼聯

紐卡素 Vs 修咸頓

諾域治 Vs 錫菲聯

熱刺 Vs 般尼

屈福特 Vs 水晶宮

韋斯咸 Vs 阿仙奴



14/12/2019

阿仙奴 Vs 曼城

般尼 Vs 紐卡素

車路士 Vs 般尼茅夫

水晶宮 Vs 白禮頓

李斯特城 Vs 諾域治

利物浦 Vs 屈福特

曼聯 Vs 愛華頓

錫菲聯 Vs 阿士東維拉

修咸頓 Vs 韋斯咸

狼隊 Vs 熱刺



21/12/2019

般尼茅夫 Vs 般尼

阿士東維拉 Vs 修咸頓

白禮頓 Vs 錫菲聯

愛華頓 Vs 阿仙奴

曼城 Vs 李斯特城

紐卡素 Vs 水晶宮

諾域治 Vs 狼隊

熱刺 Vs 車路士

屈福特 Vs 曼聯

韋斯咸 Vs 利物浦



26/12/2019

般尼茅夫 Vs 阿仙奴

阿士東維拉 Vs 諾域治

車路士 Vs 修咸頓

水晶宮 Vs 韋斯咸

愛華頓 Vs 般尼

李斯特城 Vs 利物浦

曼聯 Vs 紐卡素

錫菲聯 Vs 屈福特

熱刺 Vs 白禮頓

狼隊 Vs 曼城



28/12/2019

阿仙奴 Vs 車路士

白禮頓 Vs 般尼茅夫

般尼 Vs 曼聯

利物浦 Vs 狼隊

曼城 Vs 錫菲聯

紐卡素 Vs 愛華頓

諾域治 Vs 熱刺

修咸頓 Vs 水晶宮

屈福特 Vs 阿士東維拉

韋斯咸 Vs 李斯特城



1/1/2020

阿仙奴 Vs 曼聯

白禮頓 Vs 車路士

般尼 Vs 阿士東維拉

利物浦 Vs 錫菲聯

曼城 Vs 愛華頓

紐卡素 Vs 李斯特城

諾域治 Vs 水晶宮

修咸頓 Vs 熱刺

屈福特 Vs 狼隊

韋斯咸 Vs 般尼茅夫



11/1/2020

般尼茅夫 Vs 屈福特

阿士東維拉 Vs 曼城

車路士 Vs 般尼

水晶宮 Vs 阿仙奴

愛華頓 Vs 白禮頓

李斯特城 Vs 修咸頓

曼聯 Vs 諾域治

錫菲聯 Vs 韋斯咸

熱刺 Vs 利物浦

狼隊 Vs 紐卡素



18/1/2020

阿仙奴 Vs 錫菲聯

白禮頓 Vs 阿士東維拉

般尼 Vs 李斯特城

利物浦 Vs 曼聯

曼城 Vs 水晶宮

紐卡素 Vs 車路士

諾域治 Vs 般尼茅夫

修咸頓 Vs 狼隊

屈福特 Vs 熱刺

韋斯咸 Vs 愛華頓



21/1/2020

般尼茅夫 Vs 白禮頓

阿士東維拉 Vs 屈福特

愛華頓 Vs 紐卡素

李斯特城 Vs 韋斯咸

錫菲聯 Vs 曼城

狼隊 Vs 利物浦

20:00 曼聯 Vs 般尼



22/1/2020

車路士 Vs 阿仙奴

熱刺 Vs 諾域治

20:00 水晶宮 Vs 修咸頓



1/2/2020

般尼茅夫 Vs 阿士東維拉

般尼 Vs 阿仙奴

水晶宮 Vs 錫菲聯

李斯特城 Vs 車路士

利物浦 Vs 修咸頓

曼聯 Vs 狼隊

紐卡素 Vs 諾域治

熱刺 Vs 曼城

屈福特 Vs 愛華頓

韋斯咸 Vs 白禮頓



8-15/2/2020

阿仙奴 Vs 紐卡素

阿士東維拉 Vs 熱刺

白禮頓 Vs 屈福特

車路士 Vs 曼聯

愛華頓 Vs 水晶宮

曼城 Vs 韋斯咸

諾域治 Vs 利物浦

錫菲聯 Vs 般尼茅夫

修咸頓 Vs 般尼

狼隊 Vs 李斯特城



22/2/2020

阿仙奴 Vs 愛華頓

般尼 Vs 般尼茅夫

車路士 Vs 熱刺

水晶宮 Vs 紐卡素

李斯特城 Vs 曼城

利物浦 Vs 韋斯咸

曼聯 Vs 屈福特

錫菲聯 Vs 白禮頓

修咸頓 Vs 阿士東維拉

狼隊 Vs 諾域治



29/2/2020

般尼茅夫 Vs 車路士

阿士東維拉 Vs 錫菲聯

白禮頓 Vs 水晶宮

愛華頓 Vs 曼聯

曼城 Vs 阿仙奴

紐卡素 Vs 般尼

諾域治 Vs 李斯特城

熱刺 Vs 狼隊

屈福特 Vs 利物浦

韋斯咸 Vs 修咸頓



7/3/2020

阿仙奴 Vs 韋斯咸

般尼 Vs 熱刺

車路士 Vs 愛華頓

水晶宮 Vs 屈福特

李斯特城 Vs 阿士東維拉

利物浦 Vs 般尼茅夫

曼聯 Vs 曼城

錫菲聯 Vs 諾域治

修咸頓 Vs 紐卡素

狼隊 Vs 白禮頓



14/3/2020

般尼茅夫 Vs 水晶宮

阿士東維拉 Vs 車路士

白禮頓 Vs 阿仙奴

愛華頓 Vs 利物浦

曼城 Vs 般尼

紐卡素 Vs 錫菲聯

諾域治 Vs 修咸頓

熱刺 Vs 曼聯

屈福特 Vs 李斯特城

韋斯咸 Vs 狼隊



21/3/2020

般尼 Vs 屈福特

車路士 Vs 曼城

李斯特城 Vs 白禮頓

利物浦 Vs 水晶宮

曼聯 Vs 錫菲聯

紐卡素 Vs 阿士東維拉

諾域治 Vs 愛華頓

修咸頓 Vs 阿仙奴

熱刺 Vs 韋斯咸

狼隊 Vs 般尼茅夫



4/4/2020

般尼茅夫 Vs 紐卡素

阿仙奴 Vs 諾域治

阿士東維拉 Vs 狼隊

白禮頓 Vs 曼聯

水晶宮 Vs 般尼

愛華頓 Vs 李斯特城

曼城 Vs 利物浦

錫菲聯 Vs 熱刺

屈福特 Vs 修咸頓

韋斯咸 Vs 車路士



11/4/2020

般尼 Vs 錫菲聯

車路士 Vs 屈福特

李斯特城 Vs 水晶宮

利物浦 Vs 阿士東維拉

曼聯 Vs 般尼茅夫

紐卡素 Vs 韋斯咸

諾域治 Vs 白禮頓

修咸頓 Vs 曼城

熱刺 Vs 愛華頓

狼隊 Vs 阿仙奴



18/4/2020

般尼茅夫 Vs 熱刺

阿仙奴 Vs 李斯特城

阿士東維拉 Vs 曼聯

白禮頓 Vs 利物浦

水晶宮 Vs 車路士

愛華頓 Vs 修咸頓

曼城 Vs 紐卡素

錫菲聯 Vs 狼隊

屈福特 Vs 諾域治

韋斯咸 Vs 般尼



25/4/2020

般尼茅夫 Vs 李斯特城

阿士東維拉 Vs 水晶宮

白禮頓 Vs 曼城

利物浦 Vs 般尼

曼聯 Vs 修咸頓

諾域治 Vs 韋斯咸

錫菲聯 Vs 車路士

熱刺 Vs 阿仙奴

屈福特 Vs 紐卡素

狼隊 Vs 愛華頓



2/5/2020

阿仙奴 Vs 利物浦

般尼 Vs 狼隊

車路士 Vs 諾域治

水晶宮 Vs 曼聯

愛華頓 Vs 阿士東維拉

李斯特城 Vs 錫菲聯

曼城 Vs 般尼茅夫

紐卡素 Vs 熱刺

修咸頓 Vs 白禮頓

韋斯咸 Vs 屈福特



9/5/2020

般尼茅夫 Vs 修咸頓

阿士東維拉 Vs 阿仙奴

白禮頓 Vs 紐卡素

利物浦 Vs 車路士

曼聯 Vs 韋斯咸

諾域治 Vs 般尼

錫菲聯 Vs 愛華頓

熱刺 Vs 李斯特城

屈福特 Vs 曼城

狼隊 Vs 水晶宮



17/5/2020

阿仙奴 Vs 屈福特

般尼 Vs 白禮頓

車路士 Vs 狼隊

水晶宮 Vs 熱刺

愛華頓 Vs 般尼茅夫

李斯特城 Vs 曼聯

曼城 Vs 諾域治

紐卡素 Vs 利物浦

修咸頓 Vs 錫菲聯

韋斯咸 Vs 阿士東維拉



