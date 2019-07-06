巴塞簽基沙文撻Q　馬體會：返嚟練波！

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真係峰迴路轉，巴塞隆拿簽入馬德里體育會28歲前鋒基沙文，已成公開事實，馬體會6月初更官方宣布球員離隊消息，播放片段送別呢位法國球星，豈料嚟到7月初，巴塞同馬體會在轉會費問題上遲遲未能達成協議，馬體會於周五更發表聲明炮轟巴塞有欠專重，下令基沙文下周歸隊，返球會練波！



西班牙傳媒報道，基沙文合約條款中嘅違約金，會在今年7月1日由2億歐元下降至1.2億歐元，足足平咗8000萬歐元，呢個差額亦成為巴塞同馬體會之間嘅衝突，馬體會發表聲明遣責巴塞，表示對方私下接觸基沙文斟介轉會，有欠尊重及存在嚴重利益衝突。



聲明指，在3月歐聯16強作客0比3敗於祖雲達斯，被對方反勝淘汰出局後，基沙文賽後向馬體會提出離隊請求，並從中得悉巴塞於2月中與基沙文私下接觸，影響軍心，而當時除了歐聯，馬體會在西甲仍然是巴塞競爭對手，巴塞不應在該段時間接觸基沙文。



基於上述理據，馬體會拒絕將基沙文違約金減至1.2億歐元，維持在2億歐元金額，巴塞無法購入基沙文，基沙文仍是馬體會球員，須如常出席球隊操練。



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