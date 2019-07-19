清水灣推動本地高球　助年輕人踏上世界舞台

清水灣鄉村俱樂部（下稱「清水灣」）為推動本港青少年的高爾夫球發展不遺餘力，除了提供良好的球場予香港青年選手練習，還推行了「高爾夫球大使計畫」以贊助有潛質的高球手發展他們的職業道路，鼓勵他們踏上世界頂尖舞台。



「清水灣」高爾夫球會委員會主席陳文傑先生（Mark）認為，香港缺乏足夠的高爾夫球場，而「清水灣」正正提供一個設施齊備、景色優美的場地給年輕人練習，俱樂部亦可從中發掘有天分的球手：「好多學生有機會嚟試吓接觸呢項運動，唔只係留喺課室讀書。而我哋都可以發掘多啲有興趣、有天分嘅後生仔，培養佢哋嘅能力。」



為鼓勵球手繼續發展他們的職業道路，「清水灣」推行了「高爾夫球大使計畫」，以贊助形式支持有潛質的年輕高球手發展，鼓勵他們挑戰更高層次的比賽。Mark指，香港有很多高爾夫球手自成為職業球員後便會失去資助，而「清水灣」能藉此計畫幫助他們達成高爾夫球夢。



Mark特別提到其中一位大使楊慕天（Motin），現時已成功晉身美國的「Korn Ferry Tour」。Motin指，「清水灣」藉每年舉辦美巡中國賽（PGA Tour China）的其中一站「清水灣公開賽」，令香港年輕高爾夫球手得以實現參加世界賽的夢想。他又表示，能代表香港和俱樂部作賽感到極之榮幸，希望藉爭取佳績來回報社會。Motin的未來目標是更進一步，躋身世界一級球手雲集的「PGA Tour」，為香港爭光。



黑純一讚有「家的感覺」

黑純一（Jason）亦是其中一位參加「清水灣公開賽」的球手。他大讚「清水灣」球場有很多自然景色，練習時身處其中有「家的感覺」。他感到很榮幸可以擔任「清水灣」的高爾夫球大使：「這是我打過最喜歡的球場之一，這裏環境優美和難度很高，對球手很有幫助。」Jason期望可以繼續保持雙方的合作關係，能時常來此練習和比賽，替俱樂部取得好成績之餘，也能幫助推動香港高球發展。



梁稀嵐（Isabella）是最新被委任的高爾夫球大使，她指被委以重任後，穿起印有俱樂部標誌的服裝感到自豪，同時鼓勵了她以後會更努力應付比賽。Isabella目標是贏得更多比賽，爭取更高積分躋身奧運。



張雄熙：球場充滿挑戰性

另一好手張雄熙（Matthew）同樣認為「清水灣」球場很有挑戰性，若能克服這裏的複雜性，世上沒有其他球場可以難得到他。Matthew由今年一月開始擔任大使，當時他剛剛轉打職業賽，他慨嘆在港當一位職業球手很困難，因為香港缺乏球場。不過自獲得「清水灣」資助後，他能無後顧之憂地訓練，有助未來事業發展。Matthew短期目標是在中國賽中取得好成績，未來能夠晉身世界前50名。





舉辦比賽活動 全方位推廣高球

清水灣鄉村俱樂部除藉着舉辦本地或國際賽事培育新星，兼為香港和世界各地球手提供交流平台外，更舉行推廣活動，以加強香港高球普及化及宣揚健康價值觀。



「清水灣」秉持「取諸社會．用諸社會」的信念，落力推動本地高球發展。在本地賽事上，「清水灣」定期舉辦「高爾夫球訓練學院盃」、「高爾夫球大使賽」等賽事以發掘本地高球新星。以學院盃為例，這項公開賽事將在9月21日及11月9日舉行，目的是推動香港高球發展，為6至17歲青少年提供比賽機會，藉此鼓勵本地新秀多比賽以提升實力。

在國際賽事上，「清水灣」亦舉辦如 「美巡中國賽——清水灣公開賽」、「Nomura Cup」等比賽，為世界各地球手提供平台切磋較量。



其中「亞洲青少年高爾夫巡迴賽」已於今年2月圓滿舉行，比賽是首個獲美國青少年高爾夫球協會認可的香港主辦賽事，吸引來自11個國家及地區共78位球手參賽，促進了本地和國際球手的交流。



積極回饋社會

為了鼓勵公眾參與，「清水灣」不時籌辦如「Teens Care Programme清水灣關懷青年計畫」、「高爾夫球簡介及體驗日」、「學生高爾夫球培訓計畫」等高爾夫球體驗活動，吸引更多市民認識高爾夫球。另外「清水灣」亦邀請了四所中學的學生參加高球課程，培養他們對高球的興趣。事後有64位具天分的學生被選中參與高球學院實驗計畫，俱樂部為他們提供每人12小時的進階課程，讓他們加深高球的認識。

此外，「清水灣」一直積極回饋社會，透過「清水灣‧走入社群計劃」，支持多個慈善合作夥伴舉辦慈善高球日籌款，展現「清水灣」對社會、社區的關懷與承擔，將關愛與祝福帶給有需要的人。