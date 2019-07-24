做乜都冇用！施丹拒絕撤回

皇馬棄將球星加里夫巴利去留一直成疑，雖然主帥施丹好想將佢賣走，但因為人工高始終搵唔到買家接手。雖然未知未來，不過「大聖爺」都算專業，今朝代表皇馬出戰阿仙奴就以後備身份登場，仲射入一球兼護咗次空門。以為踢咗場好波，巴利前景會有轉機，不過賽後皇馬主帥施丹話明，拒絕撤回將佢賣走嘅決定喎！



施丹日前先講過，最好即刻將加里夫巴利賣走，擺明係見多陣都眼冤！即使話「大聖爺」加盟以來，為皇馬攞過唔少獎盃，都一於話知你。巴利今場踢得勁好，對球隊肯定仲有價值，不過施丹只係簡單咁話：「佢踢咗場出色比賽，我都戥佢開心。巴利依家同我哋一齊，我哋會繼續努力。



對於「大聖爺」前景有冇改變，施丹依然勁口硬：「佢落場，只係因為仍想落場，上次就唔係囉！佢踢得唔錯，但我先係做決定嘅人，未來盲拭目以待啦！佢處境？冇任何轉變，你哋都知依家咩情況，我一直都係咁講。」就算話「銀河艦隊」今日傷埋馬高阿辛斯奧，施丹都話冇得傾：「根本就係兩回事，我哋依家只係為佢（馬高阿辛斯奧）受傷感到震驚，希望佢盡快好番。」



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