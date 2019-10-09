東方龍獅美籍少帥新思維 盼破樽頸再奪標

東方龍獅籃球隊今天（9日）舉行開操記者會及拜神儀式，正式介紹總教練白蘭特、新加盟球員基爾、派斯、梁嘉顯和張彬賢，同時宣布台法混血兒張文平歸隊，有望以本土球員身分出戰東南亞職業籃球聯賽（ABL）。藍軍期望引進美式籃球體系，提升團隊意識和個人技術，矢志重奪ABL和本地聯賽錦標。

上個賽季，東方龍獅在ABL和本地甲一聯賽四強止步，隨後積極重組，包括聘請擁有六年NBA發展聯盟執教經驗、現年三十六歲的白蘭特擔任總教練。首次會見傳媒，他表示期待幫助球隊重返冠軍行列：「我們希望在四月（ABL季後賽）獲勝，然後七月（甲一季後賽）再贏一次。但要成為冠軍，必須打得像一個冠軍。專注每天訓練，培養團隊意識。」

復操接近三星期，白蘭特形容球員「活力充沛」、「非常飢渴」，並高度評價新援派斯和基爾：「派斯外圍能力出眾，基爾進攻板斧甚多，擅用體型和力量進行防守。」華將方面，除了點名稱讚隊長李琪經驗豐富，他亦肯定一眾小將的潛質，強調每個成員都要在攻防兩端作出貢獻。「研究過往比賽片段發現，東方龍獅一直專注進攻，但防守有待加強。執教首天我便制定防守標準，每次訓練，每位球員都要符合這個標準。我可不相信外援負責進攻，華人負責防守這一套。」

續任隊長的李琪，坦言球隊上季遇到樽頸，期待新教練帶來一番新氣象：「其他球隊不斷揣摩東方龍獅打法，但我們沒有作出應對，令比賽流於單打。新教練主張透過快速傳導、無球跑動拉闊空間。復操短短數星期，我們的跑位已有很大改善，逐點拆解不同戰術部署。」為了兼顧ABL和本地賽事，給予球員充分休息時間，減低受傷機會，藍軍招兵買馬之餘，宣布召回外借遊協的蘇志樂和蘇尚瀛，「即使兩條戰線撞期，也能夠分配足夠人手。目前大家都很積極、勤奮，爭取進入最終出賽名單。」

領隊游永強透露，班費與去年相約，斥資過千萬港元，但會重新調配資源提高效益。矢志重奪錦標：「簡單一句話，不能一成不變。我期望新帥白蘭特能夠因應對手，作出針對性部署。」為了進一步磨合球隊，游生希望利用CBA資源，增加外出比賽機會：「球隊將到國內進行季前賽，務求以最佳狀態應戰ABL。」另外，東方龍獅特地從合作夥伴C2 Sports，挑選三名球員作重點培訓發展，包括代表泰山高中出戰台灣高中籃球聯賽（HBL）的卜聿揚、前張振興最有價值球員葉俊鋒，以及洋將蘇利文。三人將會隨隊訓練，邁向職業梯隊。

提到ABL開季在即，香港局勢仍然動盪，修例風波持續升溫，副領隊蔡芳裕表示密切關注事態發展。關於會否更動賽期，或更換修頓主埸，移師香港其他體育館作賽，他指出牽涉多方因素，將與賽會進行商討，期望盡量不影響比賽安排。

胡卓斌康復進度良好

今年一月，東方龍獅華人中鋒胡卓斌右膝十字韌帶撕裂，對於球隊影響頗大——ABL賽季後期，僅得荷利菲特支撐內線，本地聯賽更加欠缺正中鋒，被各隊針對部署。手術至今大約八個月，不少球迷關心胡卓斌康復進度，「可以如常跑步、上籃和射球，力量恢復了六、七成，剛剛好入到樽！相信一、兩個月後，便能進行五打五訓練。」問到體重有否增加，他笑說：「重了很多！本來220磅，現在接近240磅。但我不打算減磅，只會減脂增肌，希望提升速度。」

距離胡卓斌正式復出尚有一段距離，荷利菲特將會繼續捍衛禁區，張彬賢則會充當替補。隊長李琪希望利用新援派斯的高度，以及基爾的活力彌補內線實力，進攻仍以外線為主。

東方龍獅球員陣容：

李琪、陳兆榮、楊睿騏、吳松峻、蘇志樂、基爾、派斯、劉子禮、梁嘉顯、陳翊麟、徐遠成、蕭鍵勳、張文平、蘇尚瀛、鄧志恒、張彬賢、林萬進、荷利菲特、胡卓斌、卜聿揚、葉俊鋒、蘇利文

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