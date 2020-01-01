港超聯　東方龍獅新鋒線　堅Sir：「辛盧」有保證！

港超球會東方龍獅元旦日（1日）早上公布獲盧卡斯和辛祖兩名射手加盟，總監兼主教練李志堅期望他們的到來，能為球隊帶來正面影響！

2020年首個操練日獲兩名猛將加盟，「堅Sir」表明：「希望有啲改變，要加強球隊嘅把握能力，而呢兩位球員我相對都熟悉，都見證過佢哋有一定嘅入球能力，呢樣嘢係首選。今個球季我哋都仲係摸索緊，要視乎有邊啲對手。」他續說：「我會覺得好大幫助，大家都見到我哋上半季爭一個入波能力嘅人，而盧卡斯同辛祖呢幾季喺香港，都有個保證喺度，所以我會覺得係增強咗好多信心。依家球隊入咗『銀牌』決賽，『菁英盃』又榜首，相信贏多一兩場就好大機會去爭冠軍，希望可以喺聯賽追番失落咗嘅嘢，當然目前要對手失分係處於避動。」

據兩名球員透露，他們均分別獲得不同球會邀請，最終選擇東方，「堅Sir」透露原因在於：「大家要明白好多時候唔係我哋爭到，係球員自己揀，同辛祖一直保持好好關係，而球員選擇嚟呢度一定有佢嘅諗法。」問及壓力有否增加時，「堅Sir」坦言：「壓力就不嬲都有，我覺得應該向好嗰邊諗，有時候要諗吓點樣去好好運用。」

繼效力和富大埔後，再次與「堅Sir」合作的盧卡斯表示：「我相信加盟東方係比較好嘅選擇，因為『堅Sir』當年帶我返嚟香港，佢好清楚我嘅特點，加上東方有一個好強嘅陣容，我有好多同鄉同前隊友喺度，所以下半季我好有信心幫助球隊取得錦標！」他又稱：「好多人搵過我，但係如果我去其他本地球會未必有依家咁開心。另外仲有馬來西亞、印尼嘅球會搵過我，但係我好渴望攞到特區護照，『堅Sir』會幫我去達成呢部目標，著香港隊波衫係我嘅夢想！」而他下半季的目標則是以球會利益優先：「對我嚟講，今季做神射手應該好難，我希望可以幫辛祖成為神射手，我自己就唔會諗呢樣嘢，淨係會諗點樣幫球隊攞冠軍！」

至於從和富大埔來投的辛祖表示：「我好開心可以加盟東方龍獅，同『堅Sir』傾嘅時候，佢話畀我知喺東方會有一個美好嘅將來，加上有好多隊友都係以前合作過，所以最終決定同東方簽約。」來到新球會，隊中不少球員為去季和富大埔的「冠軍陣容」，能夠再次聚首一堂，辛祖坦言興奮：「我覺得好興奮呀，因為我上季同佢哋一齊攞聯賽冠軍，依家又可以再做隊友，好想一齊再攞冠軍！至於個人方面，我希望成為神射手！」繼效力傑志後，再次與另一新援盧卡斯合作，辛祖說：「我哋兩個本身好好朋友，好了解對方，大家都有好好嘅入球能力，對球隊係好事！」