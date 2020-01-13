【有片】新托迪重傷抖半年　緣盡歐國盃

周一(13日)凌晨意甲羅馬大戰祖雲達斯，雙方都有主力受重創，祖記入波功臣美列迪美羅早段就傷出。羅馬仲大鑊，輸1:2之餘，20歲天才中場尼高路辛尼奧路喺1次精彩個人突破時，慘遭對手兩人夾擊，導致右膝十字韌帶撕裂，預料需要休息半年，意味將緣盡今夏歐國盃。

當時比賽去到31分鐘，尼高路辛尼奧路喺後場搶到波之後，立即盤球殺出重圍，直衝對方禁區頂，期間狂奔50米，扭過4位祖記球員，猶如美斯上身。

當全世界以為呢位意大利新星即將創造一粒金球時，卻遭到拉比奧特、馬菲斯迪歷特前後夾擊，被踢跌倒地。

由於衝力太大，令到尼高路辛尼奧路右膝十字韌帶撕裂，賽後羅馬會方宣布尼高路辛尼奧路會接受手術，估計要抖半年。

尼高路辛尼奧路係意大利近年最閃爍新星，上季出道就成為羅馬主力，並入選意大利國家隊，因而被譽為「新托迪」，佢今季為羅馬各項賽事上陣23場入6球及2次助攻，表現更上一層樓，當意粉期待緊佢喺歐國盃大放光芒，卻收到噩耗。

尼高路辛尼奧路被抬離場時，祖雲達斯球星C朗亦上前慰問，辛尼奧路之後喺社交網上載呢張相，表示復出之後，會變得更強大。

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