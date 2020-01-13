謙卑龍門！錢兆琛：話捱不如話學

面對逆境，有人選擇懷憂喪志，有人選擇莊敬自強。去年在和富大埔，只曾擔任過後備的19歲守門員錢兆琛（琛仔），面對挫敗時並沒有自暴自棄，反而勇於自省，提升自我，懷着謙卑的心踢屬於自己的足球。■圖/文：黃雋謙

錢兆琛的足球道路始於小學階段，當時透過校隊教練引薦下加盟東方青年軍，2年間跟隨前港隊門將鍾皓賢學法。及後轉投甲組球會東區，為其打拚至2017年，「琛仔」毅然離隊外闖，藉選拔加盟港超球會和富大埔。

加盟大埔後，「琛仔」師從前港超門將彭梓鍵，他坦言在他麾下兩載獲益匪淺：「跟『彭Sir』嗰2年對我好重要，佢將我嘅水平再提高一個層次。」2017至18年球季，「琛仔」憑穩定發揮助大埔贏得預備組冠軍，更獲時任主帥李志堅提拔上一隊，開展其職業球員生涯。

執衫泵波一腳踢

相信每位年輕球員最渴望的，莫過於在正式比賽表演的機會。然而，「琛仔」上季在正積極競逐錦標的大埔僅擔任三號門將，就連「菁英盃」也只能充當副手。問到這位昔日「板凳專員」可曾有一刻感到難受，他的答案竟出乎意料：「與其話捱咗1年，不如話學咗1年，上年成季跟佢哋練波都幫我提升咗唔少，始終第一年，咪等下囉。」

「琛仔」的回應顯露其豁達性格，同時亦盡顯其「腍善」特質。礙於球會資源匱乏，他由上季開始便要充當半個雜務員，為球隊處理「執衫」、「泵波」、搬物資等瑣碎事務。面對艱難時光，「琛仔」雖有一刻感到灰心，但仍以樂觀心態面對：「有時都會問自己：我球員嚟㗎嘛，點解要做呢啲？但冇辦法啦，踢唔到咪喺其他方面幫下手，都叫為隊波出一分力，咪當係對自己嘅一種磨練。」

他還透露，除了幫球隊「執頭執尾」，去年在預備組更經常被較年長的球員嚴厲責備，但「琛仔」仍啞忍承受，默默檢討自己的不足，「我的確未夠好，如果搞好自己個Part就自然冇人煩你。」經過一季鍛煉，「琛仔」已逐漸成為一位「菁英盃專員」，惟他對自己近3仗表現未感滿意：「依家都覺得自己能力未足以任正選，幾球失波都因為企錯位，覺得可以做好啲。」

「踢波永遠唔應該知足」

有人話，自卑與謙卑屬一線之差，關鍵在於有否改進自己的決心。相信一直在背後推動「琛仔」踢足球的動力，一定是謙卑之心：「踢波唔應該知足，要懷住永遠覺得唔夠好嘅心先會進步！」

半個湯加人 香港土生土長

很多球迷看見錢兆琛的外貌，都會對其來歷感到好奇。但其實操流利粵語的「琛仔」在香港土生土長，他亦藉這則專訪解釋：「我爸爸係香港人，媽媽係湯加人，湯加係太平洋其中一個島國。」

訪談當日「琛仔」戴着織有NBA球隊布魯克林籃網徽章的冷帽，他承認自己除踢足球外，亦喜愛籃球：「其實我細個係打籃球先，小學先轉咗鍾意踢波。」不過他認為，無論選擇哪一種運動也好，缺乏一樣特質就萬事不成：「最緊要有心，揀咗做嗰樣嘢就一定要用心做，唔好中途放棄。」

錢兆琛Profile

年齡：19

高度：1米78

重量：73公斤

青訓球會：東方、東區、和富大埔