傳司徒文俊外流英冠韋根

甫踏入鼠年，本地球圈即再有外流消息！擁有「亞洲足協專業級教練」、「 香港足球總會教練導師」、「 亞洲足協五人足球教練(級別一)」資格的前東方龍獅副總監司徒文俊，盛傳已投身英格蘭球圈，加盟英冠球隊韋根。

其實早於去年10月中，司徒文俊與東方龍獅分手後，一度有消息指曾任香港隊行政經理多年的「司徒」將會外流，但多數揣測他會到葡甲發展，投效與其在「Project E」有聯繫的球會，對於相關查詢，「司徒」當時的回覆為：「未諗住呀！休息吓先！」

但原來在這段「休息」期間，「司徒」先後收到多於一間海外球會之斟介，當中有教職，亦有管理工作。最終，這架昔日球場上的「人型坦克」，決心一試到英格蘭發展，在韋根展開其足球生涯新一章。

至於「司徒」在韋根出任甚麼職位，由於當事人一直未有回覆，記者只能靠旁敲側擊推測。「司徒」是次外闖的職銜應近似總監或顧問，主要參與球會管理工作，以及球會一些發展性事務。

據悉，「司徒」的在英工作證已批出，並已於日前離港赴英「開工」。有在英留學的香港球迷爆料，謂曾在曼徹斯特街頭巧遇該名前港隊防守中場，最初因見到「司徒」手持拐杖，還以為自已「點錯相」。經寒暄後，得知坐骨神經出現小毛病的「司徒」乃剛下班，至於在那裏上班，則「遲啲先同大家講」。

【韋根小資料】

出戰聯賽：英冠

主場名稱：DW球場

主場容量：25,133人

領隊：保羅曲克（Paul Cook）

主力球星：森摩斯（中場）、 鄧奇利（後衞）、 祖加拿（前鋒）

歷來重要錦標：英格蘭足總盃冠軍（12/13）