菁英盃　賽事率先閉門作賽！

香港足球總會於周一（3日）舉行「超聯會會議」，就港超球隊面臨康文署就防止社區爆發武漢肺炎決定「封場」，就本地賽事的安排作研討。足總主席貝鈞奇在會後透露，目前決定率先於將軍澳賽馬會香港足球總會足球訓練中心，盡快完成「菁英盃」的分組賽賽事。

「由於康文署嘅場地關閉咗，所以目前餘下嘅賽事都唔可以喺康文署場地舉行，於是我哋得出嘅結論，餘下16場『菁英盃』嘅賽事會考慮安排喺將軍澳足球訓練中心閉門作賽。部分港超隊伍提出訓練中心嘅設施未符合比賽場地嘅國際標準，有啲球隊甚至建議要求康文署開放場地畀港超隊伍閉門作賽，但係目前嚟講，餘下16場『菁英盃』嘅賽事都會擺喺將軍澳足球訓練中心進行，但係我哋都希望儘快開放番所有球場，讓下個月嘅比賽可以恢復喺有觀眾席嘅場地舉行。」「貝主席」表示。

他補充將會編排16場「菁英盃」分組賽在2月上演，而決賽則需另作安排 (據悉為4月下旬 )，若然球隊堅持在康文署場地進行比賽，仍需與政府進一步商討。至於港超聯賽事則預計在下月重開，期間亦會「開快車」，以避免延長賽期，增大球會開支。問及會否借用香港足球會足球場作賽時，「貝主席」坦言雖然「港會場」是一個標準比賽場地，惟對方未必願意借出球場。

對於上述比賽安排，標準流浪總監李輝立稱：「我哋意見就表達晒，足總有冇咁嘅Power同康文署傾到場地畀我哋閉門作賽呢？如果康文署唔批，今日（周一）開會等於白費、空談，希望佢傾到啦！依家解決咗個問題就係『菁英盃』分組賽，我哋都贊成喺將軍澳足球訓練中心踢咗就算數，睇吓其他球會有冇其他睇法啦。不過初步個個都贊成閉門作賽，但係就要睇吓康文署畀唔畀場我哋，足總打算攞將軍澳運動場、旺角大球場、小西灣運動場，如果閉門嘅話，雙料、三料娛樂都得啦！」

此外，「貝主席」透露主場位於廣州的富力R&F亦需要暫時搬回香港：「富力方面基本上同意下月主場賽事改為香港進行，直至中港兩地球場重開，通關冇問題先上番去，因為仲要牽涉自我隔離14日嘅問題，如果球隊上去打完比賽之後要停14日嘅話，問題會好大，所以希望所有球員喺呢段時間唔好返內地比賽。」至於富力在港主場方面，「貝主席」透露需視乎哪個球場有空檔，而小西灣運動場亦是目標之一。

然而，富力R&F總經理郭能培認為：「成個賽事安排都對我哋好被動，因為唔止『菁英盃』，仲涉及後面聯賽。依家內地政府唔畀舉行大型活動，其實兩邊情況一樣，內地、香港都打唔到比賽，除非大家喺封閉場入面打。但係如果疫情警告取消咗嘅話，我都建議按原訂賽程去番原訂嘅場地打，因為香港、廣州都有病例，所以兩邊都唔係絕對安全。」

足總行政總裁溫達倫則透露，會先向康文署要求就「足總盃」及「亞協盃」供應比賽場地︰「我哋會同康文署爭取場地，希望佢哋可以提供場地上演『足總盃』同傑志『亞協盃外圍賽』嘅賽事，但賽事就將會閉門作賽，確保以上賽事可以喺設備較佳嘅場地舉行。」至於聯賽賽事安排，溫達倫則表示有待觀察香港下月情況再作定奪，並希望屆時康文署在封場至2月17日之後，能夠恢復場地供應，但假若未能從康文署得到正面回應的話，便需要再作評估，亦不排除賽事需要在將軍澳足球基地舉行，但「亞協盃」的賽事則需要亞洲足協就賽事安排提供指引。

被問及港隊3月作客伊朗及主場對伊拉克的「世界盃外圍賽」賽事安排，溫達倫則透露目前得悉伊拉克足協以健康理由，正在向亞洲足協申請將賽事移往越南舉行，而伊拉克亦安排了在該場外圍賽之前跟越南進行友賽，但有待亞洲足協周二（4日）進行相關會議後再作決定，至於港隊作客前往正值戰亂的伊朗一事，溫達倫則表示過往曾有賽事轉往阿聯酋作賽的案例。