亞協盃　受疫情影響　傑志有齊PlanABC

基於武漢肺炎疫情持續抗散，蒙古政府目前已下令全面暫時停止中港台澳公民入境，結果令原定於周三晚（5日）作客蒙古出戰亞協盃第2圈附加賽的中華台北球隊台電亦遇上阻滯。

據報台電職球員在已備妥簽證、蒙古足協邀請函和機票的情況下，周一（3日）早上在桃園國際機場起程時，接獲蒙古移民局通知拒絕入境，而航空公司亦因為蒙古移民局的決定而拒絕球隊登機，令賽事未能如期上演。中華足協則發出新聞稿表示，目前對於台電的狀況、疫情進展及入境蒙古等相關問題，將會持續與蒙古當局及亞洲足協聯絡和商討安排方案，並透過各種渠道掌握最新消息。

將於亞協盃第3圈附加賽，與鳥蘭巴托對台電的勝方進行主客兩回合賽事的傑志，會長伍健表示，目前要先等待第2圈附加賽的賽事安排，才會作出適當的應變措施，而會方亦有準備了不同的應變方案，應付2月19日先作客及之後2月26日於主場上演的賽事，首回合作客一仗的安排要視乎亞洲足協的決定，至於次回合的賽事，會方已準備了3個不同情況出現，分別為安排賽事公開或閉門在香港舉行，而最後一個方案則為於中立場舉行，不過最終會採那一方案，仍須視乎事態發展，包括亞洲足協如處理。